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Мемориал Холокоста "Бабий Яр" подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральным архивом Германии

Мемориал Холокоста "Бабий Яр" стал первым украинской институтом, с которым Бундесархив заключил соглашение о сотрудничестве.

Церемония подписания соглашения между Мемориалом "Бабий Яр" и Бундесархивом состоялась в режиме онлайн 25 января
Церемония подписания соглашения между Мемориалом "Бабий Яр" и Бундесархивом состоялась в режиме онлайн 25 января
Фото: depositphotos.com

Мемориал Холокоста "Бабий Яр" подписал соглашение о сотрудничестве с Федеральным архивом Германии. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в пресс-службе мемориала.

Церемония подписания соглашения состоялась в режиме онлайн 25 января.

Как отметили в пресс-службе, мемориал "Бабий Яр" стал первым украинской институтом, с которым Бундесархив заключил соглашение о сотрудничестве. Цель данной договоренности – способствовать совместной работе над идентификацией, архивной обработкой, воспроизведением и использованием архивных материалов.

"Это вопрос гордости для нас – поддержать вашу работу, направленную на возвращение памяти о жертвах крупнейшего преступления ХХ века. Наша обязанность – предоставить записи, документы, которые мы имеем и которые помогут вашей работе. Мы сотрудничаем с такими институтами, как Яд ва-Шем и Музей Холокоста США, с рядом других. Рады, что вы присоединяетесь к этой группе. Сейчас имеем уже третье поколение после Холокоста. Молодые люди не всегда хорошо знакомы с темой Холокоста и даже Второй мировой войны. Мы должны обнародовать то, что имеем, рассказывать, что происходило 80 лет назад, чтобы это не было забыто", – подчеркнул президент Федерального архива Германии Михаэль Хольманн.

По словам директора онлайн-архива Мемориального центра "Бабий Яр" и руководителя проекта "Имена" Анны Фурман, сотрудничество с Бундесархивом позволит открыть новые факты о событиях, связанных с Холокостом.

"Подписание соглашения с Бундесархивом позволит нашей организации усилить нашу исследовательскую базу, распространить географию исследований по миру. Мы работаем над большим архивом, собираем и систематизируем важные документы, хранящиеся по разным учреждениях. Мы представляем наиболее всесторонний спектр источников. Архив Мемориального центра – это специальное место для хранения, сбора и сравнения личных историй в документах. Но, что более важно, благодаря такой кооперации, мы предоставляем возможность ученым и исследователям работать с уникальными данными. И что очень важно, благодаря этой кооперации с Бундесархивом мы уже работаем с копиями, которые нам удалось получить из Людвигсбургского архива. Мы открываем новые факты исторической правды и находим дополнительные детали о Холокосте. И новые данные о трагедии Холокоста благодаря этим документам", – отметила Фурман.

В онлайн-архиве Мемориального центра Холокоста по состоянию на начало года находится около 500 тыс. сканов важных документов. Уже сейчас можно ознакомиться с электронными копиями архивных документов, касающихся периода оккупации Киева, актовыми книгами загсов, справочными картотеками, фондами районных управ, а также документами, касающимися трагических событий в Бабьем Яру.

В течение этого года исследователи Мемориального центра планируют оцифровать, систематизировать и сделать доступными еще около 1 млн важных документов по истории Холокоста и нацистской оккупации.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно неизвестно количество погибших в Бабьем Яру.

В 2016 году в Украине почти одновременно стартовали два проекта: государственный украинский проект мемориализации Бабьего Яра и инициатива российских бизнесменов еврейского происхождения, которые готовы вложить в создание музея в Бабьем Яру $100 млн, сообщало LB.ua.

22 июня 2020 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что государственный проект "Бабий Яр" будет введен в действие в 2021 году.

Теги: Германия, Украина, Холокост, оккупация, исследование, история, жертвы, евреи, нацисты, архив, документы, Бабий Яр
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