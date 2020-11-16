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Ученые Мемориального центра "Бабий Яр" установили места расстрела почти 34 тыс. евреев в Киеве в сентябре 1941 года

Полтора года исследователи собирали факты, материалы аэрофотосъемки, фотографии, карты, анализировали десятки свидетельств очевидцев и в итоге воссоздали точную последовательность трагических событий конца сентября 1941 года в Бабьем Яру, где было расстреляно более 34 тыс. евреев.

Исследователям удалось визуализировать места расстрелов в Бабьем Яру
Исследователям удалось визуализировать места расстрелов в Бабьем Яру
Фото: depositphotos.com

Ученые Мемориального центра "Бабий Яр" установили места расстрела 33 771 еврея в Киеве в сентябре 1941 года. Об этом говорится в релизе, который имеется в распоряжении редакции издания "ГОРДОН".

Исследование продолжалось полтора года. В работе была использована уникальная технология пространственного 3D-моделирования, сообщили в центре. 

"По заключению ученых, первым местом массовых расстрелов был противотанковый ров, находившийся на пересечении современных улиц Елены Телиги и Дорогожицкой. Именно здесь 27–28 сентября 1941 года состоялись расстрелы узников "еврейского отделения" транзитного лагеря военнопленных, расположенного на Керосинной улице (ныне – улица Шолуденко). А вот основным местом расстрела 33 771 еврея 29–30 сентября 1941 года стал крупный западный отрог Бабьего Яра, а также вполне вероятно, что расстрелы происходили и на дне основного русла Бабьего Яра, недалеко от стыка с западным отрогом", – говорится в релизе.

В исследованиях приняли участие исторический консультант мемориального центра, бывший сотрудник отдела военных преступлений полиции Лондона Мартин Дин, украинский историк, старший советник по историческим вопросам мемориального центра Александр Круглов и специалисты Центра пространственных технологий, которые методом компьютерного 3D-моделирования реконструировали ландшафт урочища по состоянию на 1940-е годы.

"Мы провели действительно новаторскую исследовательскую работу. Собрав материалы аэрофотосъемки, фотографии, карты, проанализировав десятки свидетельств очевидцев, собрав по кусочкам факты, мы смогли воссоздать точную последовательность трагических событий конца сентября 1941 года в Яру и идентифицировать места расстрелов", – сообщил Мартин Дин .

Выводы специалистов мемориального центра также учитывали предыдущие исследования, в частности проведенные ученым Львом Дробязко.

"Бывшие узники Сырецкого концлагеря утверждали, что в 1943 году сжигали трупы в той части Бабьего Яра, напротив главных ворот концлагеря. Итак, если правильно установить его расположение, то можно установить участок Яра, где расстреливали евреев в последние дни сентября 1941 года. Максимально точно определить местонахождение Сырецкого концлагеря помогает немецкая аэрофотосъемка Киева от 26 сентября 1943 года. Сейчас это место расположено севернее современной улицы Щусева", – рассказал Александр Круглов.

Одной из самых серьезных проблем воссоздания исторических событий в Бабьем Яру является то, что со времен Второй мировой войны ландшафт урочища претерпел кардинальные изменения, отметили в центре. Архитекторы Центра пространственных технологий реконструировали природный ландшафт Бабьего Яра времен оккупации методом компьютерного 3D-моделирования.

"Ключевым документальным свидетельством для нас стали кадры немецкого военного фотографа Иоганнеса Геле, снятые в Бабьем Яру в начале октября 1941 года. Мы проанализировали ключевые точки на этих фотографиях – топографию, элементы рельефа, сооружения и воссоздали их в трехмерной модели. Это позволило постепенно локализовать уже много фотографий и видео, сделанных в других местах", – сказал директор Центра пространственных технологий Максим Рохманийко.

Исследователям удалось визуализировать места расстрелов в большом западном отроге, а также соседний песчаный карьер, где у евреев отбирали вещи и заставляли их раздеваться.

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Фото предоставлено Мемориальным центром "Бабий Яр"

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения, большую часть которого составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, там было убито от 70 до 200 тыс. человек.

Теги: Киев, история, евреи, мемориал, Бабий Яр
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