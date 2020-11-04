Минобразования Украины опровергло информацию о двойных зимних каникулах

Минобразования Украины отметило, что руководители учебных заведений имеют право самостоятельно организовывать образовательный процесс и определять даты каникул, а в период карантина в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 каникулярный период может быть скорректирован в соответствии с эпидемической ситуацией.

Двойных каникул в Украине не будет Фото: depositphotos.com

Министерство образования и науки Украины опровергает информацию СМИ о планах отправить школьников на зимние каникулы дважды. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба ведомства.

"Информация в СМИ об установлении в 2020/2021 учебном году зимних каникул с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года и с 15-го по 21 февраля 2021 года является недостоверной. МОН не предоставлял никаких официальных писем-рекомендаций по этому вопросу", – говорится в сообщении.

Минобразования отметило, что руководители учебных заведений имеют право самостоятельно организовывать образовательный процесс и определять даты каникул, а в период карантина в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 каникулярный период может быть скорректирован в соответствии с эпидемической ситуацией.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 4 ноября в Украине зарегистрировано 420 617 случаев коронавирусной инфекции, из них рекордные 9524 – за последние сутки. Умер уже 7731 пациент с COVID-19, выздоровело в общей сложности 176 404 человека.