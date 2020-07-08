Мусор из Львова долгое время складировали в селе Киевской области – Госэкоинспекция

В селе Счастливое Киевской области перевозчики длительное время складировали отходы из Львова с согласия местного сельского головы и коммунального предприятия. Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Украины.

Отвечать за все будет коммунальное предприятие, которое получило штрафов и убытков на 200 млн грн Фото: pixabay.com

Отходы из Львова продолжают привозить на свалки в Киевскую область, об этом "Укринформу" 8 июля рассказал специалист Государственной экологической инспекции Украины Сергей Волков.

По его информации, в селе Счастливое Бориспольского района недобросовестные перевозчики длительное время складировали мусор из Львова с согласия местного сельского головы и местного коммунального предприятия.

"Когда отходов накопились целые горы, коммунальное предприятие не придумало ничего лучшего, как раскопать давно рекультивированную свалку и зарыть туда львовский мусор", – отметил Волков.

По его информации, дело передано в Службу безопасности Украины, отвечать за все будет коммунальное предприятие, которое получило штрафов и убытков на 200 млн грн.

Коллапс системы утилизации мусора во Львове начался после пожара на свалке в селе Великие Грибовичи Жовковского района Львовской области 30 мая 2016 года. 2 июня сельсовет Великих Грибовичей принял решение навсегда закрыть свалку.

Мусор из города регулярно находили в разных частях Украины, где его незаконно выгружали на не отведенных для этого территориях.

29 июня 2017 года горсовет Львова на два года передал полномочия по вывозу мусора Львовской ОГА.

1 июня 2018 года львовские власти подписали в Киеве соглашения о привлечении €35 млн от ЕБРР и международных доноров на проект по утилизации твердых бытовых отходов. На полученные средства во Львове должны построить первый в Украине завод по глубокой переработке твердых бытовых отходов и провести рекультивацию Грибовичского полигона. В городе также планируют усовершенствовать подходы к вторичной переработке и управлению отходами.

10 июня львовское коммунальное предприятие "Зелене місто" объявило конкурс на строительство в городе мусороперерабатывающего завода.