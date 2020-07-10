На базе отдыха в Херсонской области зафиксирован COVID-19

Коронавирус обнаружен у 26-летнего мужчины по результатам планового ПЦР-тестирования обслуживающего персонала учреждений, оказывающих услуги по размещению в курортных районах Херсонской области, сообщает пресс-служба местной ОГА.

На момент обнаружения инфицированного на базе отдыха находилось 165 человек Фото: depositphotos.com

На одной из баз отдыха в селе Стрелковое в Геническом районе Херсонской области зафиксирован первый случай инфицирования COVID-19. Об этом 10 июля в Facebook сообщает Херсонская областная государственная администрация.

Отмечается, что коронавирус обнаружен у 26-летнего мужчины по результатам планового ПЦР-тестирования обслуживающего персонала учреждений, оказывающих услуги по размещению в курортных районах области.

Сейчас его госпитализировали в областную инфекционную больницу, симптомов наличия коронавируса не обнаружено, состояние пациента удовлетворительное.

На момент обнаружения инфицированного на базе отдыха находилось 165 человек, все они – на самоизоляции в заведении под постоянным медико-санитарным присмотром. Медработники проводят забор биоматериала для проведения ПЦР-исследований.

"Данная ситуация оперативно отрабатывается, чтобы не допустить распространения вируса. Соответствующие профильные службы были готовы к такому развитию событий", – говорится в сообщении ОГА.

В Украине, по данным на 10 июля, коронавирус подтвержден у 52 043 человек, из них 24 800 вылечились, а 1345 умерли.

В Херсонской области зафиксировано 203 случая коронавируса, три человека умерли.