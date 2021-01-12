Никому из застрявших на подъемнике людей не понадобилась медицинская помощь, сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

На горнолыжном курорте Захар Беркут остановился подъемник с 14 работниками комплекса. Об этом 12 января в Facebook сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

"В 9.25 в селе Волосянка Сколевского района на горнолыжном курорте "Захар Беркут" остановился подъемник с 14 работниками комплекса. На место происшествия выехали аварийно-спасательные службы", – написал Козицкий.

По его словам, на данный момент всех сотрудников комплекса удалось снять с подъемника. Никому из них не понадобилась медицинская помощь.

Сейчас выясняются причины остановки подъемника.

Аналогичный инцидент произошел 1 января на горнолыжном курорте в поселке Славское Львовской области. Из-за остановки канатной дороги там застряли 74 человека. За несколько часов их всех эвакуировали.