На украинско-румынской границе открыли новый пункт контроля

Пункт работает на территории железнодорожной станции. Он будет действовать все время военного положения и три месяца после отмены.

Режим работы – круглосуточный, сообщил Мельничук.

Контекст:

10 ноября на границе Украины с Румынией был открыт новый пункт автомобильного пропуска "Красноильск – Викову де Сус". Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял тогда, что после 24 февраля западное направление стало ключевым для Украины. "Развитие приграничной инфраструктуры позволяет нам нарастить экспорт в ЕС, увеличить объемы помощи и интенсивность экономического сотрудничества с партнерами", – отметил глава Кабмина.

20 июня в рамках проекта "Открытая граница" было открыто движение по обновленному пункту пропуска "Краковец – Корчева" на границе Украины и Польши. 16 августа была запущена его полноценная работа.



