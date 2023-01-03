ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

На украинско-румынской границе открыли новый пункт контроля

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
КПП находится на железнодорожной станции
КПП находится на железнодорожной станции
Фото: mukachevo.net

B Рахове Закарпатской области начал работу круглосуточный пункт контроля на государственной границе для железнодорожного пассажирского транспорта. Об этом постоянный представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук 3 января сообщил в Telegram.

Пункт работает на территории железнодорожной станции. Он будет действовать все время военного положения и три месяца после отмены.

Режим работы – круглосуточный, сообщил Мельничук.

Контекст:

10 ноября на границе Украины с Румынией был открыт новый пункт автомобильного пропуска "Красноильск – Викову де Сус". Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял тогда, что после 24 февраля западное направление стало ключевым для Украины. "Развитие приграничной инфраструктуры позволяет нам нарастить экспорт в ЕС, увеличить объемы помощи и интенсивность экономического сотрудничества с партнерами", – отметил глава Кабмина.

20 июня в рамках проекта "Открытая граница" было открыто движение по обновленному пункту пропуска "Краковец – Корчева" на границе Украины и Польши. 16 августа была запущена его полноценная работа.

Теги: Румыния, граница, железная дорога, пограничники, Закарпатская область, Рахов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Слава Украине!"
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Слава Украине!"
33-летний Цимбалюк без одежды похвастался торсом
33-летний Цимбалюк без одежды похвастался торсом
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила
62-летний Ван Дамм позировал в обнимку со своей 88-летней матерью
62-летний Ван Дамм позировал в обнимку со своей 88-летней матерью
Дочь Ющенко в день 18-летия сына выложила в сеть редкие семейные фото
Дочь Ющенко в день 18-летия сына выложила в сеть редкие семейные фото
Беременная Tarabarova рассказала о своем состоянии
Беременная Tarabarova рассказала о своем состоянии
Ольга Сумская показала свою сестру Наталью в декольтированном платье. Фото
Ольга Сумская показала свою сестру Наталью в декольтированном платье. Фото
Боржемская снялась в боди, показав ноги. Фото
Боржемская снялась в боди, показав ноги. Фото
"Пытаемся бороться и проходим обследования". Гвоздева рассказала о болезни мужа
"Пытаемся бороться и проходим обследования". Гвоздева рассказала о болезни мужа
Жена Тигипко опубликовала ролик с тремя сыновьями. Видео
Жена Тигипко опубликовала ролик с тремя сыновьями. Видео
Макаревич показал, как выглядит символ 2023 года Черный Водяной Кролик
Макаревич показал, как выглядит символ 2023 года – Черный Водяной Кролик
"Ошеломительно!", "Самый лучший наряд!" 57-летняя Херли надела прозрачный комбинезон
"Ошеломительно!", "Самый лучший наряд!" 57-летняя Херли надела прозрачный комбинезон
"Даже не знаю, где они сейчас". Бобул заявил, что не общается со своей бывшей женой Сандулесой
"Даже не знаю, где они сейчас". Бобул заявил, что не общается со своей бывшей женой Сандулесой
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом
"Ох, Екатерина. Вы роскошны". Дочь Филатова снялась в прозрачном платье
"Ох, Екатерина. Вы роскошны". Дочь Филатова снялась в прозрачном платье
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак снялась с дочерью в Альпах. Фото
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак снялась с дочерью в Альпах. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника" (205459)
2
Шер опубликовала изображение повесившегося Путина и заявила, что он тот, кому она не пожелает счастья в новом году (72774)
3
"Чучело седое, воплотил мои мечты для другого Вовы". Слепаков написал стихотворение о мальчике Вове из РФ, который угрожает убить Деда Мороза (59440)
4
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом (37926)
5
"Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали ее как никогда". Зеленские сделали семейное фото на фоне новогодней елки (36764)
6
Каменских высказалась об отношениях с Потапом, заявив, что у каждого теперь свои цели (31220)
7
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой (29842)
8
"Путинская проститутка", "Никому не нужный нафталин". Повалий спела песню Ивасюка перед российскими оккупантами и пропагандистами (25153)
 
 
 
 