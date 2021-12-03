В Закарпатской области построят новый круглосуточный пункт пропуска на границе с Румынией

"На днях в Закарпатской области утвердили проект землеустройства и выделили земельный участок площадью почти 12 гектаров под новый круглосуточный КПП за пределами населенного пункта Белая Церковь Тячевского района. Здесь планируется построить четыре полосы для грузовых автомобилей, шесть – для легковых, две – для автобусов и две полосы для пешеходов", – рассказал Добромильский.

Отмечается, что новый пункт пропуска поможет разгрузить таможенный пост "Дьяково" – до сих пор единственный КПП в Закарпатской области на границе с Румынией для грузового транспорта без ограничения веса.

Проект является частью программы Владимира Зеленского "Большое строительство".