В Закарпатской области построят новый круглосуточный пункт пропуска на границе с Румынией

"На днях в Закарпатской области утвердили проект землеустройства и выделили земельный участок площадью почти 12 гектаров под новый круглосуточный КПП за пределами населенного пункта Белая Церковь Тячевского района. Здесь планируется построить четыре полосы для грузовых автомобилей, шесть – для легковых, две – для автобусов и две полосы для пешеходов", – рассказал Добромильский.
Отмечается, что новый пункт пропуска поможет разгрузить таможенный пост "Дьяково" – до сих пор единственный КПП в Закарпатской области на границе с Румынией для грузового транспорта без ограничения веса.
Проект является частью программы Владимира Зеленского "Большое строительство".
Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.
В проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено 124,1 млрд грн на дорожное строительство. Предполагается, что в эту сумму войдут 40 млрд грн заимствований под государственные гарантии, 5,5 млрд средств от международных организаций и других государств, а также 78,6 млрд грн средств дорожного фонда. Потенциальный дополнительный ресурс от правительств других государств и международных финансовых организаций составляет 43 млрд грн.
Компания ПБС, которая принадлежит людям из окружения бизнесмена Игоря Коломойского, стала единственным претендентом на контракт на сумму 94 млн грн в рамках программы "Большое строительства", сообщил 3 декабря "Главком" со ссылкой на данные ProZorro.