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В Закарпатской области построят новый круглосуточный пункт пропуска на границе с Румынией

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КПП будет работать круглосуточно, пропускать пешеходов и различные виды автомобильного транспорта
КПП будет работать круглосуточно, пропускать пешеходов и различные виды автомобильного транспорта
Фото: Петро Добромільський - тво голови Закарпатської ОДА / Facebook

На границе Украины с Румынией, в Тячевском районе Закарпатской области будет построен новый пункт пропуска "Белая Церковь – Сигету Мармацией", который будет работать круглосуточно, пропускать пешеходов и различные виды автомобильного транспорта. Об этом 3 декабря сообщил исполняющий обязанности главы Закарпатской областной госадминистрации Петр Добромильский в Facebook.

"На днях в Закарпатской области утвердили проект землеустройства и выделили земельный участок площадью почти 12 гектаров под новый круглосуточный КПП за пределами населенного пункта Белая Церковь Тячевского района. Здесь планируется построить четыре полосы для грузовых автомобилей, шесть – для легковых, две – для автобусов и две полосы для пешеходов", – рассказал Добромильский.

Отмечается, что новый пункт пропуска поможет разгрузить таможенный пост "Дьяково" – до сих пор единственный КПП в Закарпатской области на границе с Румынией для грузового транспорта без ограничения веса.

Проект является частью программы Владимира Зеленского "Большое строительство".

https://www.facebook.com/petrodobromilskiy/posts/1062343691209945

Контекст:

Проект "Большое строительство" стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

В проекте госбюджета на 2022 год предусмотрено 124,1 млрд грн на дорожное строительство. Предполагается, что в эту сумму войдут 40 млрд грн заимствований под государственные гарантии, 5,5 млрд средств от международных организаций и других государств, а также 78,6 млрд грн средств дорожного фонда. Потенциальный дополнительный ресурс от правительств других государств и международных финансовых организаций составляет 43 млрд грн.

Компания ПБС, которая принадлежит людям из окружения бизнесмена Игоря Коломойского, стала единственным претендентом на контракт на сумму 94 млн грн в рамках программы "Большое строительства", сообщил 3 декабря "Главком" со ссылкой на данные ProZorro.

Теги: транспорт, Украина, Румыния, граница, строительство, Тячев, Большое строительство
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