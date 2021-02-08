На западе Украины прогнозируют подтопления дорог и сельхозугодий

На реках Закарпатской области уровень воды поднимется до 1,2 м, спасатели ожидают подтопления нижних участков, особенно в населенных пунктах.

В западных областях Украины из-за оттепели и осадков ожидается повышение уровня воды в реках, это может привести к подтоплению автомобильных дорог и сельхозугодий, предупредили 8 февраля в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

На реках бассейна Припяти возможны затопления приусадебных участков в Ратновском районе Волынской области на 0,1 – 0,5 м, синоптики объявили желтый уровень опасности. Уровень воды поднимется на уровень от 0,5 до 1,2 м на реках Закарпатской области, ожидается подтопление нижних участков, особенно в населенных пунктах.

Выход воды на пойму возможен на реках Латорица и Старая (Мукачево и село Зняцево). В нижних течениях Латорицы у города Чоп сохранится высокий слой воды на пойме, предупредили в ГСЧС. В этих районах объявлен желтый уровень опасности

По данным спасателей, в нижних течениях реки Боржава также сохранится вода на пойме. Из-за этого возможны подтопления автодороги Шаланки – Большие Комяты и сельхозугодий сел Заречье, Сельцо, Каменское. Уровень опасности – оранжевый.

Синоптики прогнозировали 8 февраля по всей Украине ухудшение погодных условий. В частности, в Ровенской, Волынской и Львовской областях ожидается до 40 см снега. На Прикарпатье ожидается до +6 °С тепла, а на Закарпатье – от 7 до 12 °С тепла.