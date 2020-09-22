Начальник патрульной полиции в Донецкой области незаконно хранил боеприпасы

В кабинете начальника управления патрульной полиции в Донецкой области следователи ГБР обнаружили гранату и более тысячи патронов, которые хранились без предусмотренного разрешения.

Полицейского подозревают в незаконном приобретении и хранении боеприпасов Фото: dbr.gov.ua

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Краматорске, сообщили о подозрении начальнику управления патрульной полиции в Донецкой области департамента патрульной полиции, который незаконно хранил боеприпасы. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба ГБР.

После задержания командира взвода роты тактико-оперативного реагирования и трех патрульных полицейских по подозрению в незаконном обороте наркотиков и получении взяток от наркоторговцев правоохранители провели обыски в служебных кабинетах руководства управления патрульной полиции.

Во время обыска в кабинете начальника управления следователи ГБР обнаружили и изъяли гранату и более тысячи патронов, которые хранились без предусмотренного разрешения.

Полицейского подозревают в незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.