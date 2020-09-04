У киевской пенсионерки нашли склад боеприпасов

Жительница Киева обнаружила на собственном балконе предметы, похожие на боеприпасы, и вызвала полицию.

Столичные полицейские, приехавшие по вызову на улицу Милютенко, обнаружили в доме 73-летней киевлянки гранаты и патроны к автоматическому оружию. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Facebook.

Правоохранителей вызвала сама владелица жилья. Она нашла боеприпасы, когда убирала на балконе. Женщина предположила, что их мог оставить знакомый, который помогал в домашних делах и снимал у нее комнату.

Патрульные вызвали на место взрывотехников и следственно-оперативную группу Деснянского района.