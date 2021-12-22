Национальная полиция Украины получила два французских вертолета Airbus Helicopters

"Вертолеты имеют пять лопастей, улучшенную электронику, выдерживают большие нагрузки и имеют улучшенную стабилизацию воздушного судна", – подчеркнули в релизе.

20 ноября Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины получила два французских вертолета Н-145, отмечали в МВД.

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Контекст:

В 2018 году Украина и Франция заключили договор о поставках более 50 вертолетов Airbus Helicopters. По данным МВД, их стоимость составляла около €551 млн. Тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что в Украине создадут 15 вертолетных баз, что позволит в случае необходимости добираться в любой уголок страны в кратчайшие сроки.

Вертолеты будут обеспечивать реализацию двух проектов – "Единое аэромедицинское пространство" и "Европейский хаб пожарной безопасности". Об этом сообщил 16 декабря этого года министр внутренних дел Денис Монастырский.

Первую аэромедицинскую эвакуацию в Украине провели, как сообщал Минздрав, в феврале 2019 года.

В марте 2021 года Кабмин Украины одобрил создание системы аэромедицинской эвакуации. Сообщалось, что в апреле пилотный проект системы внедрят во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях, а с 1 мая – в Киевской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях и в Киеве.

В сентябре министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал планы оборудовать вертолетными площадками все областные больницы в Украине в 2022–2023 годах.