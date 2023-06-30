Нацкомиссия по стандартам госязыка изъяла Запорожье из списка населенных пунктов, рекомендованных к переименованию

В Нацкомиссии сообщали 28 июня, что рекомендовали рассмотреть вопрос переименования Запорожья после обращений жителей города.
Решение комиссии – это высказанные рекомендации, а не переименование населенных пунктов, отмечал председатель Нацкомиссии Владимир Мозгунов. Он добавил, что этот вопрос должна решать община – органы местного самоуправления.
По словам члена комиссии Ольги Новиковой, в научных кругах есть разные толкования названий "Запоріжжя" и "Запорожжя". По ее словам, комиссия считает оба названия правильными и соответствующими нормам украинского языка. Новикова заявила, что некоторые жители Запорожья просили изучить вопрос переименования "Запоріжжя" в "Запорожжя", поэтому комиссия обратилась с ним в рабочую группу. Мнения экспертов разошлись, и среди членов рабочей группы велись дискуссии на эту тему, рассказала она.
В ОВА указали, что вопрос переименования Запорожья будет обсуждаться с учеными, историками и общественностью.
Решением от 22 июня Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала рассмотреть переименование Запорожья. Город попал в перечень названий населенных пунктов Запорожской области, которые "могут не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности касаться российской имперской политики".
Отменить решение Нацкомиссии по стандартам госязыка главу Минобразования Оксена Лисового попросил 28 июня в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.
В Министерстве образования и науки предложили отменить решение комиссии, заявив, что оно "не соответствует нормам украинского языка". По мнению министерства, перечень населенных пунктов, подлежащих переименованию, нужно отменить и создать новый. Об этом говорится на сайте Минобразования.
С таким же предложением выступило и Министерство культуры и информационной политики Украины.