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Нацкомиссия по стандартам госязыка изъяла Запорожье из списка населенных пунктов, рекомендованных к переименованию

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В ОВА отмечали, что вопрос переименования Запорожья будет обсуждаться с учеными, историками и общественностью
В ОВА отмечали, что вопрос переименования Запорожья будет обсуждаться с учеными, историками и общественностью
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Национальная комиссия по стандартам государственного языка изъяла Запорожье из перечня названий сел, поселков, городов Запорожской области, которые "не соответствуют стандартам госязыка", и рекомендации по приведению названий таких населенных пунктов "в соответствие со стандартами госязыка". Список 30 июня опубликован на сайте Нацкомиссии.

В Нацкомиссии сообщали 28 июня, что рекомендовали рассмотреть вопрос переименования Запорожья после обращений жителей города.

Решение комиссии – это высказанные рекомендации, а не переименование населенных пунктов, отмечал председатель Нацкомиссии Владимир Мозгунов. Он добавил, что этот вопрос должна решать община – органы местного самоуправления.

По словам члена комиссии Ольги Новиковой, в научных кругах есть разные толкования названий "Запоріжжя" и "Запорожжя". По ее словам, комиссия считает оба названия правильными и соответствующими нормам украинского языка. Новикова заявила, что некоторые жители Запорожья просили изучить вопрос переименования "Запоріжжя" в "Запорожжя", поэтому комиссия обратилась с ним в рабочую группу. Мнения экспертов разошлись, и среди членов рабочей группы велись дискуссии на эту тему, рассказала она.

В ОВА указали, что вопрос переименования Запорожья будет обсуждаться с учеными, историками и общественностью.

Контекст:

Решением от 22 июня Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала рассмотреть переименование Запорожья. Город попал в перечень названий населенных пунктов Запорожской области, которые "могут не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности касаться российской имперской политики".

Отменить решение Нацкомиссии по стандартам госязыка главу Минобразования Оксена Лисового попросил 28 июня в Facebook уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

В Министерстве образования и науки предложили отменить решение комиссии, заявив, что оно "не соответствует нормам украинского языка". По мнению министерства, перечень населенных пунктов, подлежащих переименованию, нужно отменить и создать новый. Об этом говорится на сайте Минобразования.

С таким же предложением выступило и Министерство культуры и информационной политики Украины.

Теги: Украина, Запорожье, переименование
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