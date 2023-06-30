Нацкомиссия по стандартам госязыка изъяла Запорожье из списка населенных пунктов, рекомендованных к переименованию

В ОВА отмечали, что вопрос переименования Запорожья будет обсуждаться с учеными, историками и общественностью Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

В Нацкомиссии сообщали 28 июня, что рекомендовали рассмотреть вопрос переименования Запорожья после обращений жителей города.

Решение комиссии – это высказанные рекомендации, а не переименование населенных пунктов, отмечал председатель Нацкомиссии Владимир Мозгунов. Он добавил, что этот вопрос должна решать община – органы местного самоуправления.

По словам члена комиссии Ольги Новиковой, в научных кругах есть разные толкования названий "Запоріжжя" и "Запорожжя". По ее словам, комиссия считает оба названия правильными и соответствующими нормам украинского языка. Новикова заявила, что некоторые жители Запорожья просили изучить вопрос переименования "Запоріжжя" в "Запорожжя", поэтому комиссия обратилась с ним в рабочую группу. Мнения экспертов разошлись, и среди членов рабочей группы велись дискуссии на эту тему, рассказала она.

В ОВА указали, что вопрос переименования Запорожья будет обсуждаться с учеными, историками и общественностью.