Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания хочет создать для украинских СМИ словарь "нежелательной" лексики

По ее словам, речь идет о чувствительных темах, которые могут задеть чувства верующих, этнических, национальных сообществ, людей с инвалидностью, представителей сообщества ЛГБТИК, ветеранов и других групп.

"Мы должны формировать медиапространство, свободное от дискриминации, фиксаций оскорбительных и некорректных стереотипов и языка вражды по отношению к любым гражданам страны по многим признакам", – сказала Герасимьюк.

Она отметила: для того чтобы понять, как обустроить такую политику в информационном пространстве, регулятор провел уже несколько встреч – с ромским, еврейским, крымскотатарским сообществами, представителями мусульманских организаций, Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, а также налаживает сотрудничество с офисом омбудсмена через меморандум о совместных действиях. В планах еще проведение встреч с представителями арабских сообществ, ветеранскими организациями, организациями, представляющими людей с инвалидностью.

"Результатом этих встреч должны быть наработанный словарь "нежелательной" лексики и критерии к информации, которая является недопустимой, а также совместная просветительская работа для медиа", – сообщила она.