Нардеп Зинкевич сообщила, что попала в реанимацию

Зинкевич попросила не беспокоить ее "какое-то время" Фото: eurosolidarity.org

Нардеп попросила не беспокоить ее "какое-то время".

"Врачи хорошие, помощь не нужна. Диагноз: лактат ацидоз в критическом состоянии: довела себя усталостью, отказом от пищи (не получалось), а затем отказом от воды (не получалось). Надо было отдыхать за год", – добавила Зинкевич, пояснив, что написала пост, чтобы "сразу были ответы на все".

Нардеп сожалеет, что не сможет попасть на прощание с погибшим под Бахмутом Героем Украины Дмитрием Коцюбайло, которое проходит сегодня в Киеве.

"Мы с ним воевали вместе с 14-го года. С самого начала с 18 лет. Честь!" – добавила Зинкевич.