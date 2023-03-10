Нардеп Зинкевич сообщила, что попала в реанимацию

Нардеп попросила не беспокоить ее "какое-то время".
"Врачи хорошие, помощь не нужна. Диагноз: лактат ацидоз в критическом состоянии: довела себя усталостью, отказом от пищи (не получалось), а затем отказом от воды (не получалось). Надо было отдыхать за год", – добавила Зинкевич, пояснив, что написала пост, чтобы "сразу были ответы на все".
Нардеп сожалеет, что не сможет попасть на прощание с погибшим под Бахмутом Героем Украины Дмитрием Коцюбайло, которое проходит сегодня в Киеве.
"Мы с ним воевали вместе с 14-го года. С самого начала с 18 лет. Честь!" – добавила Зинкевич.
Зинкевич 27 лет. Она – медик-доброволец, командир медицинского батальона "Госпитальеры". В 2019 году прошла в Верховную Рады под седьмым номером списка партии "Евросолидарность".
В 2022 году она вошла в список 100 женщин, которые вдохновляют мир, по версии ВВС.