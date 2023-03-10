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Нардеп Зинкевич сообщила, что попала в реанимацию

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Зинкевич попросила не беспокоить ее "какое-то время"
Зинкевич попросила не беспокоить ее "какое-то время"
Фото: eurosolidarity.org

Волонтер и депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич попала в реанимацию. Об этом она сообщила в Facebook.

Нардеп попросила не беспокоить ее "какое-то время". 

"Врачи хорошие, помощь не нужна. Диагноз: лактат ацидоз в критическом состоянии: довела себя усталостью, отказом от пищи (не получалось), а затем отказом от воды (не получалось). Надо было отдыхать за год", – добавила Зинкевич, пояснив, что написала пост, чтобы "сразу были ответы на все". 

Нардеп сожалеет, что не сможет попасть на прощание с погибшим под Бахмутом Героем Украины Дмитрием Коцюбайло, которое проходит сегодня в Киеве. 

"Мы с ним воевали вместе с 14-го года. С самого начала с 18 лет. Честь!" – добавила Зинкевич. 

https://www.facebook.com/yana.hospitallers/posts/pfbid0NFzFDDs9jvBMcWYMfv7HcdL5WP89NxeAAikvLGz2P2Pv4YWu2xUwgkwefEoeGXa4l

Контекст:

Зинкевич 27 лет. Она – медик-доброволец, командир медицинского батальона "Госпитальеры". В 2019 году прошла в Верховную Рады под седьмым номером списка партии "Евросолидарность". 

В 2022 году она вошла в список 100 женщин, которые вдохновляют мир, по версии ВВС. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: здоровье, больница, Госпитальеры, Яна Зинкевич, реанимация, диагноз
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