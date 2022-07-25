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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Медбатальон "Госпитальеры" собирает средства на 10 тыс. жгутов-турникетов для раненых

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"Госпитальеры" собирают средства на жгуты-турникеты для украинских защитников
"Госпитальеры" собирают средства на жгуты-турникеты для украинских защитников
Фото: depositphotos.com

Медицинский добровольческий батальон "Госпитальеры", занимающийся оказанием первой помощи и эвакуацией раненых воинов с фронта, объявляет сбор средств на 10 тыс. жгутов-турникетов. Об этом в Facebook написала командир батальона и нардеп от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич.

Медицинский жгут-турникет используется для временной остановки кровотечения из верхних и нижних конечностей. Он помогает быстро перекрыть кровоток и стабилизировать состояние пострадавшего. Помогает предотвратить кровопотерю и спасти жизнь.

"По нашей статистике, именно ранение в конечности является наиболее частым. В первые же секунды важно остановить кровотечение. Жгут-турникет – лучшее и крайне необходимое средство для этого. Каждый день на фронте, на передовой мы нуждаемся в сотнях таких турникетов. Они очень дорогие, поэтому приглашаю всех присоединиться к сбору. Чем больше закупим турникетов, тем больше спасем жизней", – написала она.

На привлеченные средства будут приобретены жгуты-турникеты американского производителя CAT (Combat-Application-Tourniquet) Generation 7 последнего поколения, уже хорошо зарекомендовавшие себя на фронте.

Сделать пожертвование можно по ссылке на специальной онлайн-платформе для преодоления гуманитарной катастрофы, спровоцированной военными действиями на территории Украины.

https://www.facebook.com/yana.hospitallers/posts/pfbid02hSi6YkTcH8eBCVpKQmhut2SCLXubGgkseAG4DhfuPFpKWrmCjnDo8PJoJbUimn8Cl

Контекст:

Медицинский добровольческий батальон "Госпитальеры" действует с 2014 года (с начала боевых действий в Украине), занимается оказанием первой медицинской помощи и эвакуацией раненых воинов с фронта. За восемь лет войны на Донбассе парамедиками батальона на передовой было спасено более 3000 раненых, а с момента полномасштабного вторжения к началу июля экипажи спасли еще более 2200 жизней.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: медицина, Госпитальеры, война России против Украины, Яна Зинкевич
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