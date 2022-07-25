Медбатальон "Госпитальеры" собирает средства на 10 тыс. жгутов-турникетов для раненых

Медицинский жгут-турникет используется для временной остановки кровотечения из верхних и нижних конечностей. Он помогает быстро перекрыть кровоток и стабилизировать состояние пострадавшего. Помогает предотвратить кровопотерю и спасти жизнь.

"По нашей статистике, именно ранение в конечности является наиболее частым. В первые же секунды важно остановить кровотечение. Жгут-турникет – лучшее и крайне необходимое средство для этого. Каждый день на фронте, на передовой мы нуждаемся в сотнях таких турникетов. Они очень дорогие, поэтому приглашаю всех присоединиться к сбору. Чем больше закупим турникетов, тем больше спасем жизней", – написала она.

На привлеченные средства будут приобретены жгуты-турникеты американского производителя CAT (Combat-Application-Tourniquet) Generation 7 последнего поколения, уже хорошо зарекомендовавшие себя на фронте.

Сделать пожертвование можно по ссылке на специальной онлайн-платформе для преодоления гуманитарной катастрофы, спровоцированной военными действиями на территории Украины.