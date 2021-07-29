Население Украины к 2030 году составит 36 млн человек – демограф

"Украине нужно сосредоточиться на продолжительности жизни населения. В Японии тоже население сокращается с 2011 года непрерывно. Десять лет сокращается, но до сих пор я не видела там по этому поводу истерик. А посмотрите на их продолжительность жизни. Депопуляция в Украине будет идти, мы прогнозировали цифру 36 млн на 2030 год, но сейчас уже ясно, что будет меньше", – сказала она.
По словам демографа, проблема Украины – не в численности населения, а "в бедности, в неравенстве, в позорном для общества качестве жизни большинства пенсионеров".
"Сокращение населения – это плохо, потому что люди уезжают, люди живут мало, живут плохо, несчастливо", – сказала Либанова.
Она отметила, что территория Украины без населения не останется.
"Нужно понимать, что страна в центре Европы в хорошей природно-климатической зоне с прекрасными ресурсами не будет пустыней. Вопрос в том, кто здесь будет жить", – подчеркнула специалист.
В течение 2020 года численность населения Украины уменьшилась на 314,1 тыс. человек. Численность населения в Украине на 1 января 2021 года составила 41 588 354 человека.
Численность населения Украины на 1 июня составила 41 408,2 тыс. человек, сообщил Госстат.
26 января Либанова заявила, что к 2050 году население Украины сократится примерно до 30 млн человек. "Еще до 2014 года мы давали оценку на 2050-й – 36 миллионов. Сейчас, я думаю, стоит говорить где-то о 29–30 миллионах", – сказала она.