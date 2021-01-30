Демограф Либанова описала, что такое бедный человек в Украине

В 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции многие украинцы потеряли работу и доходы, отметила директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова.

Директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова в опубликованном 26 января интервью LIGA.net охарактеризовала "бедного человека" в Украине.

"Такой человек не имеет высшего образования, он работает часто неполный рабочий день или неполный месяц, заработная плата – во всяком случае официальная – граничит с минимальной (6 тыс. грн с 1 января 2021 года. – "ГОРДОН")", – сказала она.

Демограф отметила, что "бедность работающих должна быть исключением и касаться преимущественно лиц с низкой квалификацией", но в Украине более 90% бедных семей "имеют в своем составе работающих, а двое работающих родителей не в состоянии полностью обеспечить двух детей даже по низким украинским стандартам потребления".

"Таким образом, рождение второго ребенка создает очень серьезный риск обнищания, а многодетные семьи почти все нуждаются. Также существенный риск – безработица даже одного человека", – объяснила Либанова.

Она подчеркнула, что в 2020 году, когда в мире распространялась коронавирусная инфекция, показатели бедности в Украине, "безусловно, выросли, многие люди реально потеряли работу и, соответственно, доходы".

В 2021 году Нацбанк Украины прогнозирует снижение уровня безработицы до 9,1% и рост уровня доходов граждан. Ожидается, что в текущем году номинальная зарплата вырастет на 16,6%, а реальная – на 8,3%, в 2022 году – на 9,3% и 3,6% соответственно. Обновленный макроэкономический прогноз актуален при условии продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и отсутствия жестких карантинных ограничений как в Украине, так и в мире.

В январе Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году. По мнению аналитиков банка, в 2021 году экономика Украины вырастет на 3%, в 2022-м – на 3,1%.

По оценкам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, падение ВВП Украины по итогам I квартала 2021 года может достичь 3%.

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко сообщал, что в 2021 году глобальная экономика постепенно восстановится, что приведет к восстановлению и положения Украины.