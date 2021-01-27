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Демограф Либанова: Трудовая миграция в Украине воспринимается как некий социальный лифт. Даже есть "мода на миграцию"

Молодежь покидает Украину не только из-за разницы в доходах, но и из-за качества жизни, сказала директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАНУ Элла Либанова.

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В 2020 году украинцы ехали в основном на Кипр и в Польшу
В 2020 году украинцы ехали в основном на Кипр и в Польшу
Фото: depositphotos.com

Около 2,5–3 млн украинцев выехали на заработки за границу и в ближайшее время ожидается увеличение этой цифры, сказала в интервью LIGA.net член Национальной академии наук Украины, директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАНУ Элла Либанова. 

Прошлый год, по словам эксперта, не показал существенного снижения внутренней мобильности населения. Не наблюдалось и возвращение мигрантов. 

"Никаких двух миллионов, о которых говорило правительство, не было и близко. Вернулось примерно 500 тыс. В основном они вернулись из ближних стран – Польши, Чехии и тому подобных".

По ее словам, это были люди, которые приехали переждать в Украине карантин. В то же время из-за пандемии часть людей отложила планы по миграции, поскольку сейчас труднее найти работу, которая позволит надолго остаться жить за границей.

Многие молодые люди уехали из Украины не только из-за разницы в доходах, но и из-за качества жизни. Мигранты хотели бы, чтобы за границей жили их дети, полагает Либанова. 

"Трудовая миграция воспринимается у нас [в Украине] как некий социальный лифт. Даже есть "мода на миграцию", – заключила демограф.

По данным Госслужбы занятости, самыми популярными направлениями трудовой миграции украинцев в 2020 году стали Кипр и Польша. В Украине услугами Государственной службы занятости в течение 2020 года воспользовались 2,2 млн граждан. Из них 1,2 млн человек имели статус зарегистрированного безработногоПо состоянию на 25 января 2021 года статус безработного имеют 485,3 тыс. украинцев. 

По данным Государственного центра занятости, по состоянию на 1 января 2021 года на учете состояло 459 тыс. безработных. Половина из них – с высшим образованием, 30% – молодежь до 35 лет и 29% – лица в возрасте от 35 до 44 лет.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что во время карантина благодаря правительственным программам поддержки бизнеса в стране удалось сохранить почти 550 тыс. рабочих мест. "Ключевую роль здесь сыграла программа по частичной безработице, по которой государственная поддержка бизнеса составила более 3 млрд грн", – сообщал глава правительства.

Теги: Чехия, Польша, доходы, карантин, молодежь, Элла Либанова, дети, украинцы, работа, демография, трудовые мигранты, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, границы
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