Демограф Либанова: Трудовая миграция в Украине воспринимается как некий социальный лифт. Даже есть "мода на миграцию"

Молодежь покидает Украину не только из-за разницы в доходах, но и из-за качества жизни, сказала директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАНУ Элла Либанова.

В 2020 году украинцы ехали в основном на Кипр и в Польшу Фото: depositphotos.com

Около 2,5–3 млн украинцев выехали на заработки за границу и в ближайшее время ожидается увеличение этой цифры, сказала в интервью LIGA.net член Национальной академии наук Украины, директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАНУ Элла Либанова.

Прошлый год, по словам эксперта, не показал существенного снижения внутренней мобильности населения. Не наблюдалось и возвращение мигрантов.

"Никаких двух миллионов, о которых говорило правительство, не было и близко. Вернулось примерно 500 тыс. В основном они вернулись из ближних стран – Польши, Чехии и тому подобных".

По ее словам, это были люди, которые приехали переждать в Украине карантин. В то же время из-за пандемии часть людей отложила планы по миграции, поскольку сейчас труднее найти работу, которая позволит надолго остаться жить за границей.

Многие молодые люди уехали из Украины не только из-за разницы в доходах, но и из-за качества жизни. Мигранты хотели бы, чтобы за границей жили их дети, полагает Либанова.

"Трудовая миграция воспринимается у нас [в Украине] как некий социальный лифт. Даже есть "мода на миграцию", – заключила демограф.

По данным Госслужбы занятости, самыми популярными направлениями трудовой миграции украинцев в 2020 году стали Кипр и Польша. В Украине услугами Государственной службы занятости в течение 2020 года воспользовались 2,2 млн граждан. Из них 1,2 млн человек имели статус зарегистрированного безработного. По состоянию на 25 января 2021 года статус безработного имеют 485,3 тыс. украинцев.