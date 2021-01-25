В службу занятости в 2020 году обратились 2,2 млн украинцев

По состоянию на 25 января 2021 года статус безработного имеют 485,3 тыс. украинцев, сообщает пресс-служба Государственной службы занятости Украины.

При содействии службы занятости в 2020 году было трудоустроено 606 тыс. человек Фото: depositphotos.com

Услугами Государственной службы занятости Украины в течение 2020 года воспользовались 2,2 млн граждан. Об этом 25 января сообщает пресс-служба ведомства.

Из этого числа 1,2 млн человек имели статус зарегистрированного безработного. Помощь по безработице получали 1,1 млн украинцев.

"Уровень безработицы населения в возрасте 15–70 лет в течение девяти месяцев 2020 года вырос с 8,1% до 9,3% рабочей силы (по методологии Международной организации труда). Уровень занятости сократился во всех регионах и среди всех возрастных групп населения Украины. Это в свою очередь повысило спрос на услуги Государственной службы занятости", – говорится в сообщении.

При содействии службы занятости было трудоустроено 606 тыс. человек, в том числе 385 тыс. зарегистрированных безработных.

К общественным и другим работам временного характера в течение года было привлечено 100 тыс. человек. В частности, это благоустройство территорий и мест захоронений, сопровождение людей с инвалидностью, восстановление исторических памятников и тому подобное.

По состоянию на 25 января 2021 года статус безработного имеют 485,3 тыс. украинцев. Это на 33% больше, чем на эту же дату 2020 года. 420,7 тыс. человек получают пособие по безработице (на 136,7% больше, чем в 2020 году).

При этом в базе данных Государственной службы занятости насчитывается 44 тыс. вакансий, что на 20,5% меньше, чем на эту же дату 2020 года.

По данным Государственного центра занятости, по состоянию на 1 января 2021 года на учете состояло 459 тыс. безработных. Половина из них – с высшим образованием, 30% – молодежь до 35 лет и 29% – лица в возрасте от 35 до 44 лет.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, во время карантина благодаря правительственным программам поддержки бизнеса в стране удалось сохранить почти 550 тыс. рабочих мест. "Ключевую роль здесь сыграла программа по частичной безработице, по которой государственная поддержка бизнеса составила более 3 млрд грн", – сообщал глава правительства.