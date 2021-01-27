Академик Либанова спрогнозировала серьезные ментальные изменения у украинцев из-за пандемии COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции и введенный в Украине карантин будут иметь ментальные последствия для населения страны. Такое мнение в интервью LIGA.net высказала член Национальной академии наук Украины, директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАНУ Элла Либанова.

"Нас ожидают серьезные ментальные изменения. Люди по-другому относятся к общению, и вообще карантин и определенное запугивание населения не могут остаться без последствий", – сказала эксперт.

Либанова призналась, что ее не устраивает официальная статистика по заболевшим COVID-19.

"Даже если говорить с бытовой точки зрения, многие мои знакомые уже переболели. Однако меня также не убеждают и "страшилки" о чрезмерной смертности в Украине – численность умерших в 2020 году не отличается критически от позапрошлого [года]", – объяснила академик.

С 8-го по 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине действовал "карантин зимних каникул". В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Сейчас, согласно сообщению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в стране снова начали действовать ограничения "оранжевой" зоны, которые были в декабре 2020-го. Кабмин планирует вернуть так называемый адаптивный карантин. Если эти изменения одобрят, ограничения начнут действовать через неделю после принятия решения, сообщал Шмыгаль.

В Украине по состоянию на 27 января зарегистрировано 1 200 883 больных COVID-19, из них 980 085 – выздоровели, а 22 202 – умерли.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.