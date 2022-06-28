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"Наша обязанность – защищать наши права. Права, гарантированные Конституцией". Зеленский позравил украинцев с Днем Конституции

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Зеленский: Наше сопротивление длится уже 125 дней. Для мира это восьмое чудо, для врага девятый вал
Зеленский: Наше сопротивление длится уже 125 дней. Для мира – это восьмое чудо, для врага – девятый вал
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам, в котором поздравил соотечественников с Днем Конституции Украины. Видео и текст обращения опубликованы на сайте Офиса президента.

По словам Зеленского, нормы украинской Конституции позволяют расшифровать генетический код нашей нации и найти ответ на два главных вопроса: что такое Украина и кто такие украинцы?

"Это наш подробный портрет. И особенно сейчас, во время полномасштабной войны, ярко проявляются его главные черты. Мы приняли основной закон государства 26 лет назад. 26 лет спустя защищать свое государство для нас – основной закон. Почему? Ответ есть в преамбуле Конституции. Основы ее принятия 26 лет назад являются основами нашей борьбы сейчас. Объясняют, почему и за что мы деремся. Это право украинского народа на самоопределение, всенародно одобренная независимость Украины, необратимость пути в Европу. Это ответственность перед Богом, собственной совестью, предыдущим, нынешним и будущим поколениям", – отметил он.

Зеленский подчеркнул, что сейчас украинцы защищают страну, которая является суверенным, независимым, демократическим, социальным и правовым государством.

"Взяв в руки оружие, мы не колебались, как на развилке. Не выбирали, защищать первую статью Конституции или соблюдать первую заповедь божью. Бог на нашей стороне, говорит, что защищать родной дом от нечисти – не грех. Грех его не защищать", – сказал президент.

Зеленский напомнил, что суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию, поэтому "народ героически сражается за эти принципы и вторую статью Конституции, сдерживая вторую армию мира".

По словам президента, в то время, когда России безразлично все угрозы и риски третьей мировой войны, украинцам не безразлична норма третьей статьи Конституции, по которой человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность – это самая высокая социальная ценность.

"Наше сопротивление длится уже 125 дней. Для мира – это восьмое чудо, для врага – девятый вал, а для нас – 17 статья Конституции Украины. Защита Украины – важнейшие функции государства и дело всего украинского народа. У нас нет другого выбора, чем защищать свой выбор. Наша обязанность – защищать наши права. Права, гарантированные Конституцией", – добавил он.

ВИДЕО
Видео: Офіс Президента України / YouTube
Контекст:

В июне 1996 года депутаты Верховной Рады приняли Конституцию Украины. Это произошло на пятый год после провозглашения независимости. До 1996 года использовали Конституцию Украинской Советской Социалистической Республики.

В этом году День Конституции проходит на фоне полномасштабной войны с Россией, начавшейся 24 февраля.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, День Конституции, Владимир Зеленский, война России против Украины, Офис президента Украины
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