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"Не будут ходить по квартирам". Лазебная рассказала о проверках получателей субсидий

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Лазебная отметила, что проверки проводятся с 2016 года
Лазебная отметила, что проверки проводятся с 2016 года
Фото: Міністерство соціальної політики України / Facebook

Получающих субсидии украинцев будут проверять. Об этом министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила в интервью, которое издание The Page опубликовало 28 октября.

"Такие проверки (или верификацию) Минфин проводит с 2016 года. Он проверяет субсидиантов по различным госреестрам и, если находит какие-то несоответствия, просит органы соцзащиты разобраться. Статистика показывает, что существенные расхождения обнаруживаются только в 7% рекомендаций Минфина по результатам таких проверок", – сказала она.

Министр связывает это с тем, что люди знают о проверках и "стараются правильно заполнять декларации".

"Чаще всего в декларациях не сообщают о покупках, стоимость которых превышает 50 тыс. грн. Это обнаруживается при работе с данными банков. Теперь проверками будет заниматься Национальная социальная сервисная служба. Но она, как и Минфин, не будет ходить с проверками по квартирам. Работа будет максимально автоматизирована с применением риск-ориентированного подхода", – объяснила Лазебная.

По ее словам, сейчас рассматривается вариант, чтобы при определенных условиях человек не лишился субсидии.

"Например, человек продал квартиру, которая была единственным жильем, и купил новую", – отметила Лазебная.

Контекст:

В июне Лазебная сообщала, что субсидии получают 3 млн домохозяйств, средний размер выплаты составлял в отопительный период 1,8 тыс. грн.

Теги: декларация, субсидии, украинцы, выплаты, госреестр, квартира, проверки, покупки, Марина Лазебная
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