"Не будут ходить по квартирам". Лазебная рассказала о проверках получателей субсидий

"Такие проверки (или верификацию) Минфин проводит с 2016 года. Он проверяет субсидиантов по различным госреестрам и, если находит какие-то несоответствия, просит органы соцзащиты разобраться. Статистика показывает, что существенные расхождения обнаруживаются только в 7% рекомендаций Минфина по результатам таких проверок", – сказала она.
Министр связывает это с тем, что люди знают о проверках и "стараются правильно заполнять декларации".
"Чаще всего в декларациях не сообщают о покупках, стоимость которых превышает 50 тыс. грн. Это обнаруживается при работе с данными банков. Теперь проверками будет заниматься Национальная социальная сервисная служба. Но она, как и Минфин, не будет ходить с проверками по квартирам. Работа будет максимально автоматизирована с применением риск-ориентированного подхода", – объяснила Лазебная.
По ее словам, сейчас рассматривается вариант, чтобы при определенных условиях человек не лишился субсидии.
"Например, человек продал квартиру, которая была единственным жильем, и купил новую", – отметила Лазебная.
В июне Лазебная сообщала, что субсидии получают 3 млн домохозяйств, средний размер выплаты составлял в отопительный период 1,8 тыс. грн.