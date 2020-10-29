"Не соответствует принципам". Решение о запрете журналистам посещать заседания Рады отменили

Решение комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова об отмене аккредитации для некоторых журналистов пересмотрели, теперь им снова можно посещать парламент. Об этом 28 октября сообщила руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк на своей странице в Facebook.
"Предварительное решение о прекращении аккредитации отменено. Простите за такое решение", – сообщила Кармелюк.
На сайте Рады сообщили, что решение о снятии запрета приняли в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг отмены аккредитации некоторым СМИ и по поручению председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова "о необходимости взвешенно и объективно подходить к рассмотрению критериев и условий аккредитации представителей СМИ".
"Решение отменено как такое, что не соответствует принципам открытости и взвешенности", – говорится в сообщении.
Ранее Разумков поручил пересмотреть запрет некоторым журналистам посещать парламент и требовал представить ему основания для лишения их аккредитации.
Главред "Слідство.Інфо" Алена Бабинец сообщала, что комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова запретил журналистам издания посещать свои заседания и лишил их аккредитации. Комитет по итогам заседания издал такой запрет для журналистов 22 изданий.