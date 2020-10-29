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"Не соответствует принципам". Решение о запрете журналистам посещать заседания Рады отменили

Руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк заявила, что предварительное решение о прекращении аккредитации журналистов отменено. Ранее комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова издал запрет на посещение парламента для журналистов 22 изданий.

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Журналисты снова смогут посещать заседания Рады
Журналисты снова смогут посещать заседания Рады
Фото: depositphotos.com

Решение комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова об отмене аккредитации для некоторых журналистов пересмотрели, теперь им снова можно посещать парламент. Об этом 28 октября сообщила руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк на своей странице в Facebook.

"Предварительное решение о прекращении аккредитации отменено. Простите за такое решение", – сообщила Кармелюк.

На сайте Рады сообщили, что решение о снятии запрета приняли в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг отмены аккредитации некоторым СМИ и по поручению председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова "о необходимости взвешенно и объективно подходить к рассмотрению критериев и условий аккредитации представителей СМИ".

"Решение отменено как такое, что не соответствует принципам открытости и взвешенности", – говорится в сообщении.

Ранее Разумков поручил пересмотреть запрет некоторым журналистам посещать парламент и требовал представить ему основания для лишения их аккредитации.

Главред "Слідство.Інфо" Алена Бабинец сообщала, что комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова запретил журналистам издания посещать свои заседания и лишил их аккредитации. Комитет по итогам заседания издал такой запрет для журналистов 22 изданий.

Теги: СМИ, Украина, запрет, журналисты, парламент, комитет, Дмитрий Разумков, заседание
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