Необходимо прекратить практику вытягивания денег у родителей на нужды школы – образовательный омбудсмен

Омбудсмен назвал "позорной практикой" вытягивание денег из родительских карманов и обратился к главам территориальных общин и управлениям образования с просьбой прекратить привлечение родительских средств на нужды школ.

Также Горбачев отметил, что нельзя привлекать родителей учащихся к проведению ремонтных работ в школах, так как это может быть опасным для них.

"Каждый ремонт должен отвечать техническим нормам и выполняться организацией, имеющей на это соответствующую подготовку и лицензию", – добавил он.