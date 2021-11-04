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Необходимо прекратить практику вытягивания денег у родителей на нужды школы – образовательный омбудсмен

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Горбачев призвал прекратить привлечение денег родителей на нужды школ
Горбачев призвал прекратить привлечение денег родителей на нужды школ
Фото: Sergii Gorbachov / Facebook

В Украине необходимо прекратить привлечение родителей школьников к финансированию и ремонту учебных заведений с учетом того, что на это должны выделяться средства из местных бюджетов. Об этом образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил 4 ноября на форуме "Украина 30. Безопасная община", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Омбудсмен назвал "позорной практикой" вытягивание денег из родительских карманов и обратился к главам территориальных общин и управлениям образования с просьбой прекратить привлечение родительских средств на нужды школ.

Также Горбачев отметил, что нельзя привлекать родителей учащихся к проведению ремонтных работ в школах, так как это может быть опасным для них.

"Каждый ремонт должен отвечать техническим нормам и выполняться организацией, имеющей на это соответствующую подготовку и лицензию", – добавил он.

Контекст:

Сергей Горбачев – украинский деятель образования и журналист. Работал учителем русского языка и литературы в разных школах, являлся одним из создателей лицея "Логос" в Запорожье.

Выдвинул свою кандидатуру на новую должность образовательного омбудсмена в 2019 году. Конкуренцию ему составляли юристы Ирина Яковец и Олеся Ващук. В августе этого же года Горбачев стал первым образовательным омбудсменом в Украине.

По его мнению, обязательная школьная форма лишает ребенка права на индивидуальность и самовыражение.

Также Горбачев заявлял, что в Украине нет обобщенных статистических данных по образованию, что является базой для злоупотреблений.

Теги: ремонт, школьники, омбудсмен, школы, финансирование, образовательный омбудсмен, Сергей Горбачев, родители
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