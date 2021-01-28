Принуждение к ношению школьной формы нарушает права ребенка – образовательный омбудсмен

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что обязательная школьная форма лишает ребенка права на индивидуальность и самовыражение.

В Украине после завершения "карантина зимних каникул" в школах обострилась проблема принуждения к обязательному ношению школьной формы. Такие требования нарушают права учащихся. Об этом 27 января сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что служба образовательного омбудсмена получает обращения от соискателей образования и их родителей о том, что педагоги или администрация учебного заведения заставляют учеников носить обязательную школьную форму соответствующего фасона и цвета.

"Часто в дискуссиях по этому поводу возникает путаница, поскольку участники не отличают школьную одежду (одежду для школы) от обязательной школьной формы. А это – принципиально разные вещи. Так, одежда для школы – это свободный выбор ребенка и/или его родителей. Единственными требованиями к такой одежде являются опрятность, удобство, соответствие сезону", – заявил он.

По словам омбудсмена, требования по стилю, цвету и другим атрибутам школьной одежды недопустимы и незаконны.

"Обязательная школьная форма – это принципиально другое. Это – униформа, одинаковый для всех (мальчиков и девочек соответственно) образец одежды. Самое существенное то, что за несоблюдение формы одежды могут применять санкции, наказания. Например, за то, что ребенок приходит в одежде не того цвета или не того фасона, начинаются травля, угрозы и унижения со стороны администрации учреждения и учителей: ученика или ученицу публично ругают, психологически давят и даже не допускают к занятиям. Обязательная школьная форма очень часто становится поводом для буллинга, дискриминации, издевательств и унижений", – говорится в сообщении.

Он отметил, что подобное "очень опасно, поскольку обязательная школьная форма лишает ребенка права на индивидуальность и самовыражение". По его мнению, санкции за неношение формы причиняют ребенку "серьезные моральные травмы, которые могут остаться на всю жизнь".

25 января большинство заведений общего среднего образования в Украине начали образовательный процесс в очной форме обучения. От 58% до 70% школ работают очно в Черновицкой, Запорожской и Кировоградской областях, сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

С 25 января, после завершения "карантина зимних каникул", в Украине ввели ограничения, которые были в декабре 2020 года.

"Карантин зимних каникул" действовал с 8 января до 00.00 25 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине. В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.