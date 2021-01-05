В украинских школах начали вводить электронные дневники и журналы

Система электронных дневников позволит родителям в режиме онлайн видеть информацию о присутствии ребенка на занятиях, уровне его успеваемости, а также комментарии и советы учителей.

Разработка сервиса онлайн-дневников в Украине велась с осени прошлого года Фото: depositphotos.com

Министерство образования и науки Украины 5 января объявило о начале внедрения в школах модуля E-Journal, который предусматривает создание электронных классных журналов и электронных дневников.

Модуль E-Journal является частью модернизированной государственной системы АИКОМ по сбору, хранению и управлению данными и создан в рамках реализации стратегии цифровой трансформации в сфере образования.

Сервис позволяет получать данные об учениках, расписании уроков, списках посещения, домашних заданиях и тому подобное. Информация будет вноситься учителями, а с помощью логина и пароля родители и ученики смогут получить доступ к ней.

Родители в режиме онлайн в электронных дневниках будут видеть информацию о присутствии ребенка на занятиях, уровне его успеваемости, комментарии и советы учителей, а ученики – получать задания, следить за расписанием и тому подобное.

Разработка модуля E-Journal началась еще осенью 2020 года. После доработки модуль соответствующим приказом МОН был введен в промышленную эксплуатацию и открыт для использования участниками образовательного процесса.

Как отмечают в министерстве, за первые дни работы сервиса в открытом режиме к нему подключилось более 100 школ.

Сейчас Институт образовательной аналитики получил обращение от высших учебных заведений и заведений профессионально-технического образования о желании использовать функционал государственных электронных дневников и журналов и работает над реализацией этой задачи.