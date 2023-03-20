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ОБЩЕСТВО

Несмотря на войну, Украина поднялась на шесть позиций в рейтинге счастья

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Украина оказалась на 92-м месте в рейтинге счастливых стран
Украина оказалась на 92-м месте в рейтинге счастливых стран
Фото: depositphotos.com

Украина поднялась на шесть позиций и заняла 92-е место в рейтинге счастья World Happiness Report. Соответствующий отчет опубликован на сайте рейтинга (.pdf).

В прошлогоднем рейтинге (.pdf) Украина занимала 98-ю строчку с 5,084 балла. Согласно нынешнему рейтингу, Украина поднялась вверх, хотя и получила меньше баллов – 5,071.


Инфографика: happiness-report.s3.amazonaws.com
Инфографика: happiness-report.s3.amazonaws.com

Как отмечают составители отчета, несмотря на полномасштабную войну в Украине, оценка жизни в сентябре 2022 года оставались выше, чем после аннексии Крыма в 2014 году. Эта оценка, по мнению авторов исследования, поддерживается "более сильным чувством общей цели, доброжелательности и доверия к украинскому руководству".

"Это отчасти благодаря необычайному росту чувства товарищества по всей Украине, которое зафиксировано в данных о помощи незнакомцам и пожертвованиях – российское вторжение превратило Украину в нацию", – отметил профессор Оксфордского университета Ян-Эммануэль Де Неве, которого цитирует пресс-служба рейтинга.

Что касается других стран, то первое место рейтинга шестой год подряд занимает Финляндия. Литва – единственная новая страна в топ-20, поднявшаяся более чем на 30 позиций по сравнению с 2017 годом. 

Первая десятка самых счастливых стран выглядит так:

  • Финляндия;
  • Дания;
  • Исландия;
  • Израиль;
  • Нидерланды;
  • Швеция;
  • Норвегия;
  • Швейцария;
  • Люксембург;
  • Новая Зеландия.

В конце списка оказались следующие 10 стран:

  • Марокко;
  • Иран;
  • Сенегал;
  • Мавритания;
  • Буркина-Фасо;
  • Намибия;
  • Турция;
  • Гана;
  • Пакистан;
  • Нигер.
Контекст:

Рейтинг The World Happiness Report основывается на данных Всемирного опроса Gallup, который проводится в 150 странах. Страны распределяют по уровню счастья на основании средней оценки жизни за три предыдущих года, в данном случае – с 2020-го по 2022 год.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Иран, Турция, Израиль, Пакистан, рейтинг, Литва, Нидерланды, Швеция, Новая Зеландия, Дания, Норвегия, Швейцария, Исландия, Финляндия, исследование, Нигер, Люксембург, Мавритания, Буркина-Фасо, Марокко, отчет, Сенегал, Намибия
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