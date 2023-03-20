Несмотря на войну, Украина поднялась на шесть позиций в рейтинге счастья

В прошлогоднем рейтинге (.pdf) Украина занимала 98-ю строчку с 5,084 балла. Согласно нынешнему рейтингу, Украина поднялась вверх, хотя и получила меньше баллов – 5,071.
Как отмечают составители отчета, несмотря на полномасштабную войну в Украине, оценка жизни в сентябре 2022 года оставались выше, чем после аннексии Крыма в 2014 году. Эта оценка, по мнению авторов исследования, поддерживается "более сильным чувством общей цели, доброжелательности и доверия к украинскому руководству".
"Это отчасти благодаря необычайному росту чувства товарищества по всей Украине, которое зафиксировано в данных о помощи незнакомцам и пожертвованиях – российское вторжение превратило Украину в нацию", – отметил профессор Оксфордского университета Ян-Эммануэль Де Неве, которого цитирует пресс-служба рейтинга.
Что касается других стран, то первое место рейтинга шестой год подряд занимает Финляндия. Литва – единственная новая страна в топ-20, поднявшаяся более чем на 30 позиций по сравнению с 2017 годом.
Первая десятка самых счастливых стран выглядит так:
В конце списка оказались следующие 10 стран:
Рейтинг The World Happiness Report основывается на данных Всемирного опроса Gallup, который проводится в 150 странах. Страны распределяют по уровню счастья на основании средней оценки жизни за три предыдущих года, в данном случае – с 2020-го по 2022 год.