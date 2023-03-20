Несмотря на войну, Украина поднялась на шесть позиций в рейтинге счастья

В прошлогоднем рейтинге (.pdf) Украина занимала 98-ю строчку с 5,084 балла. Согласно нынешнему рейтингу, Украина поднялась вверх, хотя и получила меньше баллов – 5,071.



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Как отмечают составители отчета, несмотря на полномасштабную войну в Украине, оценка жизни в сентябре 2022 года оставались выше, чем после аннексии Крыма в 2014 году. Эта оценка, по мнению авторов исследования, поддерживается "более сильным чувством общей цели, доброжелательности и доверия к украинскому руководству".

"Это отчасти благодаря необычайному росту чувства товарищества по всей Украине, которое зафиксировано в данных о помощи незнакомцам и пожертвованиях – российское вторжение превратило Украину в нацию", – отметил профессор Оксфордского университета Ян-Эммануэль Де Неве, которого цитирует пресс-служба рейтинга.

Что касается других стран, то первое место рейтинга шестой год подряд занимает Финляндия. Литва – единственная новая страна в топ-20, поднявшаяся более чем на 30 позиций по сравнению с 2017 годом.

Первая десятка самых счастливых стран выглядит так:

Финляндия;

Дания;

Исландия;

Израиль;

Нидерланды;

Швеция;

Норвегия;

Швейцария;

Люксембург;

Новая Зеландия.

В конце списка оказались следующие 10 стран:

Марокко;

Иран;

Сенегал;

Мавритания;

Буркина-Фасо;

Намибия;

Турция;

Гана;

Пакистан;

Нигер.