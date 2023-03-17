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Опрос в "Дії" о статусе 8 марта прошел с нарушениями – "Опора"

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Опрос по поводу 8 марта стартовал 28 февраля и длился до 6 марта
Опрос по поводу 8 марта стартовал 28 февраля и длился до 6 марта
Скриншот: FEDOROV / Telegram

Опрос в приложении "Дія" состоялся с нарушениями, поскольку Министерство цифровой трансформации не придерживалось установленных сроков. Об этом 16 марта сообщила гражданская сеть "Опора".

Как отмечает "Опора", еще в феврале 2022 года Кабмин утвердил постановление №90, согласно которому органы власти могут подать инициативу о проведении опросов в "Дії". Заказ на такой опрос следует подавать не позднее чем за месяц до начала опроса.

"Опора" поинтересовалась у Минцифры, когда к ним поступил заказ на опрос по 8 марта. В ответе на информационный запрос указано, что Минкульт по обращению нардепа он "Слуги народа" Марины Бардиной направил запрос на проведение опроса 27 февраля. Итак, в соответствии с требованиями вышеупомянутого постановления Кабмина, этот опрос должен был появиться только 27 марта, то есть аж через 19 дней после праздника.

В сети отмечают, что депутат еще 20 февраля написала соответствующее письмо в министерство, которое неделю его обрабатывало. В случае оперативной обработки такой опрос мог бы начаться, например, 21–22 марта.

Фото: oporaua.org
Фото: oporaua.org

Контекст:

Опрос по поводу 8 марта стартовал 28 февраля и длился до 6 марта.  В нем был только один вопрос: "Оставлять ли 8 марта выходным днем".

Большинство граждан отдали свой голос за то, чтобы оставить 8 марта выходным. Этот вариант поддержали более 1,32 млн опрошенных (почти 62%).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: соцопрос, Минкульт, приложение, Министерство цифровой трансформации, Кабмин, обращение, нарушение, Минцифры
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