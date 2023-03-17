Опрос в "Дії" о статусе 8 марта прошел с нарушениями – "Опора"

Как отмечает "Опора", еще в феврале 2022 года Кабмин утвердил постановление №90, согласно которому органы власти могут подать инициативу о проведении опросов в "Дії". Заказ на такой опрос следует подавать не позднее чем за месяц до начала опроса.

"Опора" поинтересовалась у Минцифры, когда к ним поступил заказ на опрос по 8 марта. В ответе на информационный запрос указано, что Минкульт по обращению нардепа он "Слуги народа" Марины Бардиной направил запрос на проведение опроса 27 февраля. Итак, в соответствии с требованиями вышеупомянутого постановления Кабмина, этот опрос должен был появиться только 27 марта, то есть аж через 19 дней после праздника.

В сети отмечают, что депутат еще 20 февраля написала соответствующее письмо в министерство, которое неделю его обрабатывало. В случае оперативной обработки такой опрос мог бы начаться, например, 21–22 марта.

Фото: oporaua.org

