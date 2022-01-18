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"Ничего общего со смыванием грехов". В ПЦУ напомнили, что на Крещение не обязательно окунаться в прорубь

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В ПЦУ подчеркнули, что не существует церковного предписания для погружения в воду 19 января
В ПЦУ подчеркнули, что не существует церковного предписания для погружения в воду 19 января
Фото: depositphotos.com

Традиция купания в проруби на Крещение "не имеет ничего общего со смыванием грехов, получением Божьего благословения или духовного очищения". Об этом сообщила пресс-служба Православной церкви Украины 17 января в Facebook.

В посте добавили, что не существует церковного предписания для погружения в воду зимой.

"Священники совершают чин освящения воды открытых водоемов в праздник Богоявления не для того, чтобы в ней купаться, а саму воду освящают отнюдь не "ионы серебра" креста, погружаемого в нее. И если при совершении водосвятия используют, скажем, крест деревянный, то вода все равно силой благословения Божия и благодати Святого Духа за молитвами становится святыней", – рассказали в ПЦУ.

Священники отметили, что украинцы пытаются подражать крещению Иисуса Христа в реке Иордан, при этом обнажаются и "подогреваются спиртными напитками".

"Вода в реке Иордан в это время года достигает +12...+16 °С, она не является ледяной, провоцирующей стресс для организма. Купаться в проруби не подготовленным для этого людям – рисковать своим здоровьем и жизнью, а значит, пренебрегать даром Божьим", – заявили в ПЦУ.

https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/posts/4779390988803671

Контекст:

Праздник Крещения у христиан отмечается 19 января. 

В прошлом году ПЦУ также напоминало, что погружение в ледяную воду не имеет ничего общего с искренним раскаянием в грехах.

Теги: Украина, Крещение, церковь, праздники, украинцы, погружения, традиции, ПЦУ, купание
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