Новым директором УЦОКО назначили Вакуленко

Ранее она занимала должность заместителя директора УЦОКО. Как отмечает "Украинская правда", Вакуленко окончила Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды, защитила диссертацию кандидата педагогических наук.

В Украинском центре оценивания качества образования она работает с 2010 года. Вакуленко также является национальным координатором международного исследования PISA в Украине.