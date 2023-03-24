ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Новым директором УЦОКО назначили Вакуленко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вакуленко занимала должность заместителя директора УЦОКО
Вакуленко занимала должность заместителя директора УЦОКО
Фото: Tetiana Vakulenko / Facebook

Кабинет Министров 24 марта назначил новым директором Украинского центра оценивания качества образования Татьяну Вакуленко. Об этом сообщил народный депутат Тарас Мельничук.

Ранее она занимала должность заместителя директора УЦОКО. Как отмечает "Украинская правда", Вакуленко окончила Харьковский национальный педагогический университет имени Сковороды, защитила диссертацию кандидата педагогических наук.

В Украинском центре оценивания качества образования она работает с 2010 года. Вакуленко также является национальным координатором международного исследования PISA в Украине.

Контекст:

С 28 октября 2022 года должность директора Украинского центра оценивания качества образования занимал Эдуард Цирулик.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Кабинет Министров, Украинский центр оценивания качества образования, Украинская правда, Тарас Мельничук, PISA
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Ханумак заявил, что завершает музыкальную карьеру. Ранее в сети раскритиковали его новую песню "Дика Дичка" об украинских защитницах
  Ханумак заявил, что завершает музыкальную карьеру. Ранее в сети раскритиковали его новую песню "Дика Дичка" об украинских защитницах
Галина ГРИШИНА
38-летний Цукерберг в третий раз стал отцом и показал первое фото новорожденной дочери
38-летний Цукерберг в третий раз стал отцом и показал первое фото новорожденной дочери
Галина ГРИШИНА
Бьюти-лайфхак Виктории Бекхэм, с помощью которого ее глаза выглядят больше. Топ-5 самых ярких фото
Бьюти-лайфхак Виктории Бекхэм, с помощью которого ее глаза выглядят больше. Топ-5 самых ярких фото
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить вкусные чесночные гренки из черствого хлеба. Простой кулинарный лайфхак
  Как приготовить вкусные чесночные гренки из черствого хлеба. Простой кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Шрайбер записал видео в поддержку Украины: Я буду поддерживать вас до неизбежной победы. Я знаю, что этот день придет
Шрайбер записал видео в поддержку Украины: Я буду поддерживать вас до неизбежной победы. Я знаю, что этот день придет
Галина ГРИШИНА
Как определить качество рыбных консервов еще перед покупкой
Как определить качество рыбных консервов еще перед покупкой
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
25-летняя жена 56-летнего Касселя снялась дома в нижнем белье
25-летняя жена 56-летнего Касселя снялась дома в нижнем белье
"Я счастлив". Пике впервые прокомментировал разрыв с Шакирой
"Я счастлив". Пике впервые прокомментировал разрыв с Шакирой
"Бузова-рейтузова". Гордон показал ролик, в котором путинистка Бузова не смогла выговорить слово "капитулирую"
"Бузова-рейтузова". Гордон показал ролик, в котором путинистка Бузова не смогла выговорить слово "капитулирую"
Как вырастить вкусные и ароматные помидоры у себя дома. Лучшие сорта, правила посева и ухода
Как вырастить вкусные и ароматные помидоры у себя дома. Лучшие сорта, правила посева и ухода
MamaRika о путинистке Повалий: Это говно сидело в жюри и нас мочило. Тупо сливала. Эта гниль уже тогда проявлялась
MamaRika о путинистке Повалий: Это говно сидело в жюри и нас мочило. Тупо сливала. Эта гниль уже тогда проявлялась
Галина ГРИШИНА
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа
Галина ГРИШИНА
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
  Как вырастить сельдерей весом до 450 г. Советы эксперта по выбору семян и правильному посеву
Галина ГРИШИНА
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
Необычная текстура и изысканный дизайн. Пять роскошных платьев от украинского бренда J’amemme
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
СМИ назвали шесть украинских артистов, четверо из которых займут тренерские кресла в новом сезоне шоу "Голос країни"
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
56-летний Кассель рассказал, почему для него важен секс с 25-летней женой, будет ли у них еще ребенок и как относится к своему возрасту (260237)
2
Галкин на концерте в США высмеял пропагандистку Скабееву. Она заявила, что юморист ей угрожает и призывает к расправе над ней (132202)
3
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру" (105595)
4
72-летний Паперный перенес операцию по замене суставов. Экс-супруга актера Сумская призналась, что им помог Кличко (83340)
5
Стилист назвала прическу, которая "сильно старит". Фото (82980)
6
Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины (76019)
7
Галкин после обвинений пропагандистки Скабеевой в том, что он ей угрожает, записал видео из Сиэтла: Надеюсь порадовать самым разным юмором (50011)
8
"Я всегда за тебя". 29-летний внук Ротару, который покинул Украину, показал свою девушку-модель (46387)
 
 
 
 