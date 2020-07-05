Глава Украинского центра оценивания: С седьмого класса в голове ребенка параллельно живут практическая и классическая математика

ВНО по математике, как и год назад, показало, что абитуриенты не всегда ориентируются в практических задачах, имитирующих случаи из жизни. Об этом сказал и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

Тесты по математике, предложенные участникам внешнего независимого оценивания, как и в 2019 году, показали пробелы в умении выпускников ориентироваться в практических задачах, взятых "из жизни". Об этом в интервью ZN.UA, которое опубликовано 5 июля, заявил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко.

"В тестах прошлого года была задача на три действия о посетителе почтового оператора, которому надо было выбрать самую оптимальную комбинацию упаковки, чтобы как можно дешевле стоило общее отправление. Оказалось, подавляющее большинство наших абитуриентов готово было платить 300 грн, вместо того чтобы упаковать посылку более оптимально и заплатить 240 грн. В этом году у нас тоже была задача практического содержания, связанная с арендой автомобиля. Судя по откликам, которые есть уже сейчас, абитуриенты готовы вместо 960 грн, которые выставила бы им компания по прокату автомобилей, платить 2500 грн из собственного кармана, потому что они так посчитали", – сказал Бойко.

Не все в плане подготовки к таким заданиям зависит от учителей, считает он.

"Я вам скажу, что уже где-то с седьмого класса параллельно в голове ребенка живет математика практическая и математика классическая", – отметил и.о директора УЦОКО.

Он напомнил, что с 2021 года ВНО по математике станет обязательным для всех выпускников школ. Будет введен двухуровневый тест: углубленного уровня для тех, кому математика нужна для поступления, и базового уровня – для остальных.

Основная сессия ВНО в Украине началась 25 июня – с тестов по математике. Она продлится до 17 июля. Всего для участия в тестах зарегистрировались 379 493 человека.