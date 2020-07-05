ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Глава Украинского центра оценивания: С седьмого класса в голове ребенка параллельно живут практическая и классическая математика

ВНО по математике, как и год назад, показало, что абитуриенты не всегда ориентируются в практических задачах, имитирующих случаи из жизни. Об этом сказал и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В основной сессии ВНО принимает участие более 370 тыс. человек
В основной сессии ВНО принимает участие более 370 тыс. человек
Фото: Український центр оцінювання якості освіти / Facebook

Тесты по математике, предложенные участникам внешнего независимого оценивания, как и в 2019 году, показали пробелы в умении выпускников ориентироваться в практических задачах, взятых "из жизни". Об этом в интервью ZN.UA, которое опубликовано 5 июля, заявил исполняющий обязанности директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Валерий Бойко.

"В тестах прошлого года была задача на три действия о посетителе почтового оператора, которому надо было выбрать самую оптимальную комбинацию упаковки, чтобы как можно дешевле стоило общее отправление. Оказалось, подавляющее большинство наших абитуриентов готово было платить 300 грн, вместо того чтобы упаковать посылку более оптимально и заплатить 240 грн. В этом году у нас тоже была задача практического содержания, связанная с арендой автомобиля. Судя по откликам, которые есть уже сейчас, абитуриенты готовы вместо 960 грн, которые выставила бы им компания по прокату автомобилей, платить 2500 грн из собственного кармана, потому что они так посчитали", – сказал Бойко.

Не все в плане подготовки к таким заданиям зависит от учителей, считает он.

"Я вам скажу, что уже где-то с седьмого класса параллельно в голове ребенка живет математика практическая и математика классическая", – отметил и.о директора УЦОКО.

Он напомнил, что с 2021 года ВНО по математике станет обязательным для всех выпускников школ. Будет введен двухуровневый тест: углубленного уровня для тех, кому математика нужна для поступления, и базового уровня – для остальных.

Основная сессия ВНО в Украине началась 25 июня – с тестов по математике. Она продлится до 17 июля. Всего для участия в тестах зарегистрировались 379 493 человека.

Теги: образование, ВНО, абитуриенты, математика, Украинский центр оценивания качества образования, Валерий Бойко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Atlas Weekend состоится в формате диванного шоу
Atlas Weekend состоится в формате диванного шоу
Рэпер Серега объявил в Киеве кастинг среди красивых девушек, крамперов, паркурщиков и акробатов
Рэпер Серега объявил в Киеве кастинг среди красивых девушек, крамперов, паркурщиков и акробатов
Муж Билык в образе ангела представил музыкально-поэтическую композицию "Грех"
Муж Билык в образе ангела представил музыкально-поэтическую композицию "Грех"
49-летняя Сенчукова показала избранницу 21-летнего сына, назвав ее дочкой
49-летняя Сенчукова показала избранницу 21-летнего сына, назвав ее дочкой
"Розы замка". Галкин показал их с Пугачевой розарий
"Розы замка". Галкин показал их с Пугачевой розарий
  Бабкина рассказала Галкину о своих галлюцинациях в реанимации
  Бабкина рассказала Галкину о своих галлюцинациях в реанимации
Фадеев, похудевший на 110 килограммов, намерен составить конкуренцию диетологам
Фадеев, похудевший на 110 килограммов, намерен составить конкуренцию диетологам
"Честная фотография". 53-летняя Литвинова показала пляжный снимок без ретуши
"Честная фотография". 53-летняя Литвинова показала пляжный снимок без ретуши
Джанабаева во время речного круиза с Меладзе позировала на палубе
Джанабаева во время речного круиза с Меладзе позировала на палубе
"Шизоидная профессия". Сын Ефремова высказался об актерстве
"Шизоидная профессия". Сын Ефремова высказался об актерстве
Спасти Молокини. Броснан переживает за судьбу острова-кратера, расположенного в Тихом океане
Спасти Молокини. Броснан переживает за судьбу острова-кратера, расположенного в Тихом океане
Сын Ефремова: У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался стимуляторами
Сын Ефремова: У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался стимуляторами
"Все подумали, что это твой парень". Jerry Heil показала младшего брата
"Все подумали, что это твой парень". Jerry Heil показала младшего брата
"Очень красивая женщина. Издали сразу видна..." Успенская позировала за рулем кабриолета
"Очень красивая женщина. Издали сразу видна..." Успенская позировала за рулем кабриолета
"Каня, нюня, туна". Шоптенко перечислила интересные словечки своего сына
"Каня, нюня, туна". Шоптенко перечислила интересные словечки своего сына
"У собаки генетические дефекты, ее нельзя ни размножать, ни дорого продать". Эсхакзай уверена, что ее питомца кто-то забрал себе
"У собаки генетические дефекты, ее нельзя ни размножать, ни дорого продать". Эсхакзай уверена, что ее питомца кто-то забрал себе
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Богомолов показал "немножко пьяную" Собчак с сигаретой во время поездки на автомобиле. Видео
Богомолов показал "немножко пьяную" Собчак с сигаретой во время поездки на автомобиле. Видео
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
"Показалось, что Галкин". 49-летняя Сенчукова показала 21-летнего сына Василия
Ани Лорак, Лазарев, Стоцкая, Тимати, Малахов, Рудковская с детьми оторвались на дне рождения сына Киркорова. Фото. Видео
Ани Лорак, Лазарев, Стоцкая, Тимати, Малахов, Рудковская с детьми оторвались на дне рождения сына Киркорова. Фото. Видео
"Розы замка". Галкин показал их с Пугачевой розарий
"Розы замка". Галкин показал их с Пугачевой розарий
Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
Свадьбу организовала невеста, инициативу проявил жених. Макаревич рассказал, как познакомился с молодой женой
50-летняя Лопес засветила ягодицы в концертном ролике. Видео
50-летняя Лопес засветила ягодицы в концертном ролике. Видео
Супруга киевского мэра Кличко: Спасибо всем, кто помнит. Я вернусь, новая и свободная
Супруга киевского мэра Кличко: Спасибо всем, кто помнит. Я вернусь, новая и свободная
Организатор концертов Харламова: В жизни с ним непросто. Чудит, выпивает
Организатор концертов Харламова: В жизни с ним непросто. Чудит, выпивает
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS