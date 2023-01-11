Обогреватели от Фонда Рината Ахметова получили переселенцы в Сумской области

Приборы для обогрева помещений были доставлены в общежития и центры компактного проживания внутренне перемещенных лиц.

"По словам переселенцев, эта поддержка очень важна для них сегодня, особенно с наступлением настоящих холодов. Доставка обогревателей осуществляется в рамках логистического партнерства за средства "Новой почты", – сказано в сообщении.

Всего в рамках этой инициативы Фондом Рината Ахметова будет передана 1 тыс. таких обогревателей.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.