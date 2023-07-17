Обряд "Маланка" и луганское пчеловодство попали в перечень нематериального культурного наследия Украины

Всего Минкульт добавил в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины пять новых позиций:
Соответствующий приказ 12 июля 2023 года подписал министр культуры Александр Ткаченко.
Сейчас территориальные общины должны подать Министерству культуры и информационной политики Украины планы охраны элементов. К его разработке должны привлечь общественность. Также план должен содержать информацию о передаче знаний об элементах нематериального культурного наследия в сообществах; об исследовании культурного пространства, связанного с элементом; о повышении осведомленности об элементе среди широкой общественности.