Обряд "Маланка" и луганское пчеловодство попали в перечень нематериального культурного наследия Украины

Всего Минкульт добавил в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины пять новых позиций:

традиционное ремесло пчеловодства в Сватовском районе Луганской области;

традицию гуцульской художественной резьбы по дереву;

традиционный обряд "Маланка" села Белелуя Ивано-Франковской области;

традиционные женские украшения из бисера на Прикарпатье;

традицию и технологию вышивки женской сорочки в Гадячском районе Харьковской области.

Соответствующий приказ 12 июля 2023 года подписал министр культуры Александр Ткаченко.

Сейчас территориальные общины должны подать Министерству культуры и информационной политики Украины планы охраны элементов. К его разработке должны привлечь общественность. Также план должен содержать информацию о передаче знаний об элементах нематериального культурного наследия в сообществах; об исследовании культурного пространства, связанного с элементом; о повышении осведомленности об элементе среди широкой общественности.