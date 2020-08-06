Одному из судей ВАКС предоставили охрану из-за угроз

Трем судьям Высшего антикоррупционного суда поступают угрозы. Одному из них из-за этого уже предоставили круглосуточную охрану.

Одному из судей Высшего антикоррупционного суда предоставили охрану из-за того, что ему стали поступать угрозы. Об этом говорится на сайте ВАКС.

"Сейчас одному из судей ВАКС из-за угроз ему и его семье обеспечили личную круглосуточную охрану, еще по двум фактам угроз судьям проводится проверка", – говорится в сообщении.

В суде пожаловались, что в медиапространстве раздаются призывы к принятию "быстрых и строгих" приговоров, или наоборот – обвинения в "репрессивных функциях суда".

"Вместо анализа сути судебного решения обсуждают персонально судей, которые их приняли, употребляют оскорбительные слова и приводят личностные унизительные характеристики по конкретным судьям", – отметили в суде.

В ВАКС подчеркнули, что такой подход не способствует объективному освещению деятельности судей, действительно качественному информированию граждан о мотивах принятия судебных решений и надлежащему разъяснению их содержания.