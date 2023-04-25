Офицер, подозреваемый в избиении солдата в Ивано-Франковске, отправлен под домашний арест. Прокуратура против

Обвинение требовало для подозреваемого содержания под стражей с возможностью выхода под залог Фото: Державне бюро розслідувань / Telegram

Представители обвинения уже заявили, что намерены обжаловать такое решение суда. Ранее Государственное бюро расследований сообщало, что будет ходатайствовать о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 800 тыс. грн.

"Ивано-Франковская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона не соглашается с указанным решением, а затем будет оспаривать его. Спецпрокуроры потребуют заключения под стражу с правом внесения залога", – сообщила журналистам спикер прокуратуры Юлия Шевченко.