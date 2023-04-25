Офицер, подозреваемый в избиении солдата в Ивано-Франковске, отправлен под домашний арест. Прокуратура против

Представители обвинения уже заявили, что намерены обжаловать такое решение суда. Ранее Государственное бюро расследований сообщало, что будет ходатайствовать о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 800 тыс. грн.
"Ивано-Франковская специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона не соглашается с указанным решением, а затем будет оспаривать его. Спецпрокуроры потребуют заключения под стражу с правом внесения залога", – сообщила журналистам спикер прокуратуры Юлия Шевченко.
Видео, на котором офицер кричит на солдата и бьет его в грудь, появилось в интернете 18 апреля. По данным "Військового курʼєра", инцидент произошел в расположении 50-го полка Национальной гвардии Украины имени полковника Семена Высочана.
В тот же день Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование. Следователи заявили, что им удалось установить и другие факты издевательств офицера над военнослужащими этой части.
20 апреля Государственное бюро расследований сообщило ему о подозрении. В ГБР отметили, что расследуют еще два эпизода, связанных с насилием со стороны этого офицера.