Ограбление автомобиля "Укрпошти". Офис генпрокурора сообщил о задержании еще одного подозреваемого

Все задержанные по подозрению в ограблении автомобиля "Укрпошти" – жители Полтавской области, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

Офис генпрокурора Украины 10 июля сообщил о задержании еще одного подозреваемого в ограблении автомобиля "Укрпошти".

Отмечается, что сотрудники Национальной полиции установили четырех человек, которые обоснованно подозреваются в разбойном нападении на автомобиль "Укрпошти", покушении на жизнь работников компании и завладении 2,75 млн грн.

"Троих мужчин разыскали в Киеве, одного – в Лубнах. Все они – жители Полтавской области. Теперь им сообщено о подозрении и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщал о задержании троих подозреваемых в ограблении автомобиля "Укрпошти".

Нападение на автомобиль "Укрпошти" произошло утром 7 июля вблизи села Тишки Лубенского района Полтавской области. Неизвестные взорвали автомобиль "Газель" и завладели деньгами и табельным оружием охранника. По данным прокуратуры, злоумышленники украли 2,7 млн грн.

Издание "Полтавщина" со ссылкой на источники в полиции сообщило, что автомобиль "Укрпошти" подорвали дистанционно. "В "Газель" злоумышленники встроили радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, которое активировали в нужный момент", – рассказал собеседник издания.

В результате нападения два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. В Лубенской больнице интенсивного лечения сообщили, что водитель автомобиля "Газель" находится в реанимации в тяжелом состоянии, его напарница получила травмы средней тяжести, она в хирургии.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) и ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

По данным полиции, подозреваемые в подрыве автомобиля могли использовать светло-бежевый ВАЗ-2108 с черным правым передним крылом. Его снял на видеорегистратор автомобиль, который, вероятно, проезжал вблизи места нападения.