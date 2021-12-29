"Он человек чести, достоинства и высшей степени профессионализма". Жена Гарбарука заступилась за него

Матюшевская: Я за него всецело! Фото: Анастасия-Олимпия Матюшевская / Facebook

На странице Матюшевской в Facebook указано, что она гештальт-психотерапевт, сексолог.

"Как сексолог и психотерапевт я не буду комментировать этот случай, так как являюсь экс-женой и матерью дочери Игоря. Одно скажу: я за него всецело! Он человек чести, достоинства и высшей степени профессионализма", – заявила женщина.

Она добавила, что ее задача – быть поддержкой Гарбаруку.