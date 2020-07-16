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Опрос: Треть украинцев осуждает СССР как тоталитарный режим, еще треть – нет

Около 31% украинцев не поддерживают решение об осуждении СССР как тоталитарного режима, еще для 15% это безразлично, согласно опросу Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, проведенному совместно с Киевским международным институтом социологии.

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В западном регионе больше тех, кто согласен с осуждением СССР (47% за и 23% против)
В западном регионе больше тех, кто согласен с осуждением СССР (47% за и 23% против)
Фото: depositphotos.com

33,9% украинцев поддерживают осуждение СССР как коммунистического тоталитарного режима, проводившего политику государственного террора. Об этом свидетельствует опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, проведенный совместно с Киевским международным институтом социологии и опубликованный 16 июля.

Около 31% не поддерживают такое решение, еще для 15% это безразлично, а 19% не определились со своим отношением.

В западном регионе больше тех, кто согласен с осуждением СССР (47% за и 23% против), в центральном регионе мнения разделились почти пополам (35% за и 31% против). На востоке и юге несколько больше негативного отношения – 23–24% поддерживают осуждение СССР и 35–37% не поддерживают.

Инфографика: dif.org.ua
Инфографика: dif.org.ua

Среди молодежи традиционно больше равнодушных, а среди людей старшего возраста меньше равнодушных и больше тех, кто не согласен с осуждением СССР. При этом доля тех, кто положительно относится к осуждению СССР, почти одинакова среди всех возрастных групп.

Инфографика: dif.org.ua
Инфографика: dif.org.ua

Опрос проводился в период с 17-го по 22 апреля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Исследование выполнялось методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Опрошено 2000 человек, выборка репрезентативная для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла пакет законов о декоммунизации, которые запрещают советскую символику и осуждают коммунистический режим. 15 мая их подписал пятый президент Украины Петр Порошенко, а 21 мая они вступили в силу.

Теги: Украина, СССР, соцопрос, коммунизм, тоталитаризм, декоммунизация
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