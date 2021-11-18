Основателя Facebook Цукерберга вызвали в Коростенский районный суд Житомирской области

Согласно документу, Цукерберг должен явиться в суд 2 декабря 2021 года как соответчик по гражданскому иску Ивана Коруда против бывшего руководителя овручской партийной организации ВО "Свобода" Алексея Кравчука.

В решении суда не называется фамилия Цукерберг, однако указано о привлечении к участию в деле владельца сайта Facebook ("Фейсбук Инкорпорейтед"), резидента Соединенных Штатов Америки. Также в документе есть адрес соответчика: WillowRd, Menlo Park, CA, 94025, US.(штаб-кварира Facebook в Калифорнии, США).