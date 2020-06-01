Пандемия COVID-19. В Италии сокращается количество новых случаев и тяжелых больных

В реанимационных отделениях Италии остается 435 человек с COVID-19, количество активных случаев снизилось до 42 тыс. В разгар эпидемии в стране одновременно болело более 108 тыс. человек.

Заболеваемость и смертность в Италии идут на спад Фото: ЕРА

За последние сутки число активных случаев COVID-19 в Италии сократилось на 1616 и теперь составляет 42 075, сообщило 31 мая министерство здравоохранения страны.

Также уменьшилось число пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, – с 450 до 435.

В разгар эпидемии число одновременно болеющих в стране достигало 108 тыс. (20 апреля). С начала вспышки и до 4 апреля постоянно росло число пациентов в реанимации, максимальное значение превысило 4 тыс.

Всего в Италии было выявлено 233 019 случаев коронавирусной инфекции (шестое место в мире), из них 355 новых. Скончались 33 415 человек (75 за последние 24 часа) – третий показатель в мире после США и Великобритании.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось 6,12 млн человек, почти 371 тыс. из них умерли.