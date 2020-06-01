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Пандемия COVID-19. В Италии сокращается количество новых случаев и тяжелых больных

В реанимационных отделениях Италии остается 435 человек с COVID-19, количество активных случаев снизилось до 42 тыс. В разгар эпидемии в стране одновременно болело более 108 тыс. человек.

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Заболеваемость и смертность в Италии идут на спад
Заболеваемость и смертность в Италии идут на спад
Фото: ЕРА

За последние сутки число активных случаев COVID-19 в Италии сократилось на 1616 и теперь составляет 42 075, сообщило 31 мая министерство здравоохранения страны.

Также уменьшилось число пациентов, находящихся в отделениях интенсивной терапии, – с 450 до 435.

В разгар эпидемии число одновременно болеющих в стране достигало 108 тыс. (20 апреля). С начала вспышки и до 4 апреля постоянно росло число пациентов в реанимации, максимальное значение превысило 4 тыс.

Всего в Италии было выявлено 233 019 случаев коронавирусной инфекции (шестое место в мире), из них 355 новых. Скончались 33 415 человек (75 за последние 24 часа) – третий показатель в мире после США и Великобритании.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом инфицировалось 6,12 млн человек, почти 371 тыс. из них умерли.

Теги: Италия, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, реанимация
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