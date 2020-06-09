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Пастыря центра "Возрождение" Мунтяна обвинили в избиении, употреблении наркотиков и издевательствах – СМИ

Бывшие сотрудники церкви "Возрождение" заявили, что ее пастырь Владимир Мунтян неоднократно избивал своих служителей, употреблял наркотики и устраивал оргии на своих виллах в Таиланде.

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Работники церкви Мунтяна заявляют, что он употреблял наркотики и заставлял это делать и своих служителей
Работники церкви Мунтяна заявляют, что он употреблял наркотики и заставлял это делать и своих служителей
Фото: Владимир Мунтян / Facebook

Пастора и руководителя церкви "Возрождение" Владимира Мунтяна обвиняют в извращениях, употреблении наркотиков и издевательствах. Об этом 7 июня сообщает телеканал "1+1".

"Не было ни одного члена в команде, которого он не бил хотя бы однажды. Все в это попадали. Как будто очередь была, кто следующий. И вот настал мой час", – рассказала бывший бухгалтер церкви "Возрождение" Лина Слободенюк. 

По словам бухгалтера, однажды Мунтян обвинил ее в хищении денег и начал жестоко избивать.

"Мне повезло, что там были люди. Это продолжалось в течение нескольких часов. Заставлял меня в чем-то признаваться. Заставлял писать какие-то объяснительные записки. В то же время продолжал меня бить. С учетом, что у меня волосы светлые, у меня все волосы были в крови. Он повредил мне локоть, руки. Не разбирал, куда бил и что делал. Потом он начал бить других членов команды по очереди. Было много людей, которые были свидетелями всего. Пока он меня бил, он меня обещал убить до утра", – рассказывает Слободенюк.

Женщина также утверждает, что Мунтян употреблял наркотики и заставлял это делать и своих служителей.

Девушка по имени Татьяна, которая девять лет была в церкви и долгое время прислуживала в доме сестры Мунтяна, тоже рассказывает, что пастырь неоднократно избивал своих служителей.

"Я знаю, что он бил Игоря Мельникова за то, что тот испортил ему помазание. Что он якобы неправильно пел. Других служителей, таких как Ира Прозхода. Я знаю, что Владимир Мунтян избил своего помощника Владимира Кольбу. А потом снимал все это на камеру и отправлял фотографии своей сестре. Я сама видела эти фотографии", – уверяет она.

По словам Татьяны, после ухода из церкви к ней приехали представители Мунтяна и предупредили, что если будет много говорить, "остаток жизни проведет в инвалидной коляске".

Помощница Мунтяна Анна Бесонова сообщила, что в 2018 году он начал употреблять кокаин. Также она рассказала, что он избил ее из-за просьбы перестать употреблять наркотики, до этого обвинив ее в краже денег. 

"Всем остальным он говорил: "Когда я бью кого-то, вы должны стоять и смотреть". То есть это маньячелло еще тот. Он питался этим страхом людей. Сколько раз он мне говорил: "Вот я буду бить твою жену, а ты будешь стоять и смотреть", – рассказал бывший помощник Мунтяна Павел Радионов.

Жена Радионова Алина возглавляла телеканал церкви "Возрождение" и была личным переводчиком Мунтяна. По словам женщины, оргии на виллах пастора были привычным делом и однажды и ее заставили в них участвовать.

Журналисты сообщают, что два месяца назад на одну из таких вилл в Таиланде наведалась полиция, которая обвинила проживающих в нарушении миграционной политики, незаконном ведении трансляций, нарушении правил карантина. Также на вилле нашли кокаин, вину за это взял на себя оператор Мунтяна Александр Медведев, а сам пастор вернулся в Украину.

Теги: Украина, религия, церковь, Владимир Мунтян, избиение
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