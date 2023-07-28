ПЦУ утвердила декларацию о негативном отношении к гомосексуализму

На соборе была принята Декларация "О негативном отношении ко греху содомии (гомосексуализма), его пропаганде в обществе, к гендерной идеологии и так называемых однополых браках (однополых сожительств)".

Также ПЦУ выступает против создание института "регистрируемого партнерства", назвав это угрозой общественной морали. Об этом они сообщали на синоде марте.

Представители церкви считают, что такое партнерство противоречит "естественному Богом установленному закону", нарушает нормы Конституции Украины по определению брака как союза одного мужчины и одной женщины, "несет угрозу для общественной морали, в частности для нравственного и психологического здоровья детей и их права на воспитание в семье, созданной на основании брака мужчины и женщины". А это, по их мнению, будет усугублять демографическую ситуацию в Украине.