ПЦУ утвердила декларацию о негативном отношении к гомосексуализму

На соборе была принята Декларация "О негативном отношении ко греху содомии (гомосексуализма), его пропаганде в обществе, к гендерной идеологии и так называемых однополых браках (однополых сожительств)".
Также ПЦУ выступает против создание института "регистрируемого партнерства", назвав это угрозой общественной морали. Об этом они сообщали на синоде марте.
Представители церкви считают, что такое партнерство противоречит "естественному Богом установленному закону", нарушает нормы Конституции Украины по определению брака как союза одного мужчины и одной женщины, "несет угрозу для общественной морали, в частности для нравственного и психологического здоровья детей и их права на воспитание в семье, созданной на основании брака мужчины и женщины". А это, по их мнению, будет усугублять демографическую ситуацию в Украине.
Министерство юстиции Украины в 2023 году планирует подать в Верховную Раду законопроект о гражданских партнерствах для однополых пар, сообщала заместитель министра юстиции по европейской интеграции Валерия Коломиец. "Мы понимаем важность и актуальность этого вопроса, учитывая большое количество представителей и представительниц ЛГБТК+ сообщества, которые сегодня обороняют нашу страну в рядах Вооруженных сил Украины. Ведь и государство в свою очередь также должно позаботиться о них и их семьях, не правда ли?" – отметила Коломиец.
Сейчас Украину на фронте защищают около 50 тыс. представителей ЛГБТ-сообщества.