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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украину на фронте защищают около 50 тыс. представителей ЛГБТ-сообщества

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65% украинцев считают, что представители ЛГБТ должны иметь такие же права, как и остальные граждане
65% украинцев считают, что представители ЛГБТ должны иметь такие же права, как и остальные граждане
Фото: depositphotos.com

Украинские военные, представители ЛГБТ-сообщества надеются, что Украина будет следующей страной бывшего Советского Союза, которая легализует однополые браки. Об этом говорится в материале The Telegraph, опубликованном 3 июля.

Журналисты издания пообщались с представителями ЛГБТ, которые сейчас воюют на фронте. 

27-летний военный Борис рассказал: присоединился к армии после полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину. Он считает, что количество открытых представителей ЛГБТ-сообщества в армии и восприятие гомофобии как "традиционной ценности" РФ приближают украинцев к принятию однополых отношений в обществе. Он добавил, что признание однополых партнерств в Украине сейчас особенно важно, ведь силы обороны борются за "свободу и демократические, европейские ценности".

36-летняя военная Алина Сарнацкая отметила, что без легализации однополых партнерств ее девушка не сможет узнать о ее ранении или гибели, потому что не является официально женой. Также изменение законодательства позволит однополым парам принимать медицинские решения, хоронить своих близких в соответствии с их желанием и получать поддержку от государства. 

The Telegraph со ссылкой на организацию LGBT Military пишет, что Украину защищают около 50 тыс. представителей ЛГБТ-сообщества.

Контекст:

Эстония 20 июля легализовала однополые браки. Закон вступит в силу в 2024 году. Так, Эстония – первая из постсоветских стран, где легализовали однополые браки. 

В Латвии ЛГБТ-пары могут заключать гражданские партнерства через административный суд. В Литве законопроект о гражданских партнерствах только рассматривают.

В Украине до сих пор однополые пары не имеют ряда прав, предоставленных разнополым партнерам. Например, они не могут зарегистрировать брак, а дать им такое право можно только после внесения изменений в Конституцию, что невозможно в условиях военного положения. Как итог, однополые пары не могут реализовать и ряд других прав: совместно владеть имуществом как супруги, наследовать имущество своего партнера, совместно воспитывать детей. Кроме того, в случае смерти одного из пары другой (или другая) не может взять под опеку ребенка умершего, так как официально не является прямым родственником ему.

После начала полномасштабного вторжения в Украине с новой силой начали обсуждать вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнерства. 13 марта 2023 года был зарегистрирован законопроект №9103 "Об институте регистрируемых партнерств". Согласно законопроекту, гражданским партнерством будет считаться зарегистрированный в определенном порядке добровольный семейный союз двух совершеннолетних лиц, одного или разного пола. Авторы законопроекта подчеркнули, что регистрируемое партнерство – это не брак. Однако после регистрации партнеры обретают статус близких родственников, а именно члена семьи первой степени родства, независимо от того, проживают ли они фактически вместе и ведут ли совместно домашнее хозяйство.

65% украинцев считают, что представители ЛГБТ должны иметь такие же права, как и остальные граждане.

Теги: Украина, ЛГБТ, демократия, военные, вторжение, однополые браки
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