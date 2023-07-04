Украину на фронте защищают около 50 тыс. представителей ЛГБТ-сообщества

65% украинцев считают, что представители ЛГБТ должны иметь такие же права, как и остальные граждане Фото: depositphotos.com

Журналисты издания пообщались с представителями ЛГБТ, которые сейчас воюют на фронте.

27-летний военный Борис рассказал: присоединился к армии после полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ в Украину. Он считает, что количество открытых представителей ЛГБТ-сообщества в армии и восприятие гомофобии как "традиционной ценности" РФ приближают украинцев к принятию однополых отношений в обществе. Он добавил, что признание однополых партнерств в Украине сейчас особенно важно, ведь силы обороны борются за "свободу и демократические, европейские ценности".

36-летняя военная Алина Сарнацкая отметила, что без легализации однополых партнерств ее девушка не сможет узнать о ее ранении или гибели, потому что не является официально женой. Также изменение законодательства позволит однополым парам принимать медицинские решения, хоронить своих близких в соответствии с их желанием и получать поддержку от государства.

The Telegraph со ссылкой на организацию LGBT Military пишет, что Украину защищают около 50 тыс. представителей ЛГБТ-сообщества.