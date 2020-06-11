Перевозчики Луганской области обвинили главу ОГА в "крышевании" вместе с Укртрансбезопасностью рынка нелегальных перевозок

На 1 тыс. перевезенных международными маршрутами пассажиров приходится только 100 официально проданных билетов, бюджет не получает почти 90% налогов, заявил директор ООО "Региональное управление автобусных станций" Муслим Алиханов.

На внутренних рейсах количество нелегалов меньше, но их число растет, отметили участники круглого стола Фото: depositphotos.com

В Луганской области бизнесмены, которые занимаются перевозками, заявили, что глава облгосадминистрации Сергей Гайдай вместе с Государственной службой Украины по безопасности на транспорте покрывают нелегальный рынок. Об этом они сказали 9 июня в Северодонецке на круглом столе, который был организован по инициативе народных депутатов от "Слуги народа", сообщает местный сайт "Первая полоса".

"Я представляю интересы автовокзалов и представителей законного бизнеса автобусных перевозок. Нас в зале собралось большое количество перевозчиков, и это все неспроста. Проблема очень серьезная у этих перевозчиков, и на сегодняшний день уже терпение кончается. Возможно, они даже допускают такое повторение ситуации, как в Броварах", – цитирует портал директора ООО "Региональное управление автобусных станций" Муслима Алиханова.

Он заявил, что уже пять лет продолжается борьба с нелегальными перевозчиками, которые не работают через автостанции.

"Не работают, абсолютно не работают государственные органы, регулирующие безопасность автоперевозок, – это Укртрансбезопасность в Луганской области. Нужен диалог между представителями власти и автоперевозчиками. Через автостанции работают все легальные перевозчики, все остальные являются нелегальными. Мы ведем борьбу уже более пяти лет. У нас более 100 обращений во все органы и даже в Министерство транспорта", – сказал Алиханов.

Надеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко спросил его о доле легальных и нелегальных перевозок в регионе.

"Теневой бизнес составляет 70%. Я могу озвучить цифры. По официальной информации из таможенной службы, которую дают мне, из 1 тыс. перевезенных пассажиров официально проданных билетов только 100 – это касается международного сообщения. Бюджет не получает почти 90% налогов от международного сообщения. По внутренним перевозкам, конечно же, количество меньше, но ситуация набирает обороты. Вопрос этот поднят неспроста и требует комплексного решения", – заявил он.

На вопрос Ткаченко о том, кто "крышует" этот бизнес, из зала заявили: "Все понемногу. Губернатор и Укртрансбезопасность. Гайдай вместе с Укртрансбезопасностью", – пишет издание.

"Гайдай крышует нелегальные автоперевозки? Ну это уже слишком", – передает "Первая полоса" реакцию Ткаченко.