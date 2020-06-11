Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Перевозчики Луганской области обвинили главу ОГА в "крышевании" вместе с Укртрансбезопасностью рынка нелегальных перевозок

На 1 тыс. перевезенных международными маршрутами пассажиров приходится только 100 официально проданных билетов, бюджет не получает почти 90% налогов, заявил директор ООО "Региональное управление автобусных станций" Муслим Алиханов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На внутренних рейсах количество нелегалов меньше, но их число растет, отметили участники круглого стола
На внутренних рейсах количество нелегалов меньше, но их число растет, отметили участники круглого стола
Фото: depositphotos.com

В Луганской области бизнесмены, которые занимаются перевозками, заявили, что глава облгосадминистрации Сергей Гайдай вместе с Государственной службой Украины по безопасности на транспорте покрывают нелегальный рынок. Об этом они сказали 9 июня в Северодонецке на круглом столе, который был организован по инициативе народных депутатов от "Слуги народа", сообщает местный сайт "Первая полоса".

"Я представляю интересы автовокзалов и представителей законного бизнеса автобусных перевозок. Нас в зале собралось большое количество перевозчиков, и это все неспроста. Проблема очень серьезная у этих перевозчиков, и на сегодняшний день уже терпение кончается. Возможно, они даже допускают такое повторение ситуации, как в Броварах", – цитирует портал директора ООО "Региональное управление автобусных станций" Муслима Алиханова.

Он заявил, что уже пять лет продолжается борьба с нелегальными перевозчиками, которые не работают через автостанции.

"Не работают, абсолютно не работают государственные органы, регулирующие безопасность автоперевозок, – это Укртрансбезопасность в Луганской области. Нужен диалог между представителями власти и автоперевозчиками. Через автостанции работают все легальные перевозчики, все остальные являются нелегальными. Мы ведем борьбу уже более пяти лет. У нас более 100 обращений во все органы и даже в Министерство транспорта", – сказал Алиханов.

Надеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко спросил его о доле легальных и нелегальных перевозок в регионе. 

"Теневой бизнес составляет 70%. Я могу озвучить цифры. По официальной информации из таможенной службы, которую дают мне, из 1 тыс. перевезенных пассажиров официально проданных билетов только 100 – это касается международного сообщения. Бюджет не получает почти 90% налогов от международного сообщения. По внутренним перевозкам, конечно же, количество меньше, но ситуация набирает обороты. Вопрос этот поднят неспроста и требует комплексного решения", – заявил он.

На вопрос Ткаченко о том, кто "крышует" этот бизнес, из зала заявили: "Все понемногу. Губернатор и Укртрансбезопасность. Гайдай вместе с Укртрансбезопасностью",  – пишет издание.

"Гайдай крышует нелегальные автоперевозки? Ну это уже слишком", – передает "Первая полоса" реакцию Ткаченко.

Теги: транспорт, налоги, Луганская область, бизнес, Северодонецк, Сергей Гайдай, облгосадминистрация, перевозки, Укртрансбезопасность, пассажиры
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии с отцом водителя
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
Объятия и коктейли в Одессе. Экс-супруг Лорак отпраздновал день рождения в компании брюнетки
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Красотки". Паперная показала на видео двухлетнюю дочь Еву
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
"Какой он милый". Лопес завела питомца, но не знает, как его назвать
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS