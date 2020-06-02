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Европейская бизнес-ассоциация не поддерживает редакцию законопроекта о Нацкомиссии транспорта, предложенную Мининфраструктуры

Эксперты комитета по логистике прислали свои детальные предложения и замечания в министерство и надеются на доработку документа с привлечением бизнес-сообщества, в противном случае принятие законопроекта в текущей редакции не приведет к созданию действительно независимого регулятора отрасли, считают в Европейской бизнес-ассоциации.

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По мнению экспертов, предложенная модель финансирования НКРТ ставит под сомнение независимость регулятора, а значит, должна быть пересмотрена
По мнению экспертов, предложенная модель финансирования НКРТ ставит под сомнение независимость регулятора, а значит, должна быть пересмотрена
Фото: telegraf.com.ua

В Европейской бизнес-ассоциации не поддержали подготовленную Министерством инфраструктуры Украины новую версию законопроекта "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта" (НКРТ), которую Мининфраструктуры обнародовало 7 мая. Об этом ЕВА сообщила 2 июня на своем сайте.

"Хотя Европейская бизнес-ассоциация всячески поддерживает создание независимого регулятора на рынках транспортных услуг, эксперты ассоциации не готовы поддержать подготовленный министерством документ в предложенной редакции. Бизнес уже предоставлял свои предложения к концепции создания такого органа, однако они, к сожалению, не нашли отражения в опубликованной пока версии документа. Мы продолжаем настаивать на независимом статусе НКРТ как органа, который должен беспристрастно осуществлять пересмотр тарифной политики субъектов естественных монополий", – сказано в заявлении.

По мнению экспертов, предложенная модель финансирования НКРТ ставит под сомнение независимость регулятора, а значит, должна быть пересмотрена.

"В законопроекте должны быть закреплены соответствующие гарантии независимости, в частности: специальный статус органа, порядок отбора, назначения и увольнения председателя и членов НКРТ, порядок финансирования и тому подобное, – отмечают в ЕВА. – Важно четко определить границы компетенций НКРТ – полномочия нового органа не должны распространяться на регулирование субъектов на смежных рынках в сфере транспорта. К тому же новая редакция законопроекта должным образом не устанавливает полномочия НКРТ по регулированию тарифов на услуги, которые оплачиваются в составе портовых сборов, а также по контролю за целевым использованием средств от портовых сборов".

Эксперты комитета по логистике прислали свои детальные предложения и замечания в министерство и надеются на доработку документа с привлечением бизнес-сообщества, в противном случае принятие законопроекта в текущей редакции не приведет к созданию действительно независимого регулятора в отрасли, считают в Европейской бизнес-ассоциации.

27 мая в колонке на сайте Центра транспортных стратегий собственник компании "Квадро Центр" Александр Ткачук отмечал, что проект закона о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта, не предусматривает создание института в соответствии с принципами независимого регулирования, а именно четкие правовые полномочия, последовательность и прозрачность.

Теги: транспорт, бизнес, монополия, Мининфраструктуры, инфраструктура, Европейская бизнес-ассоциация
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