Первые партии женской военной формы поступили на тестирование – Резников

По его словам, совместно с волонтерами изготовлено два варианта костюма и нижнего белья для военнослужащих, которые будут исследованы во время экспериментального ношения в воинских частях. Также будет исследована существующая модель полевого костюма – его можно будет разукомплектовать и выдать защитницам китель и штаны разных размеров.

После тестирования формы, замечаний и пожеланий производитель доработает экземпляры. После этого будут внесены изменения в приказ Минобороны "Об утверждении правил ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных сил Украины и лицеистами военных лицеев".

Вместе с этим продолжается работа по изучению возможности применения ткани с эластаном. Эта ткань позволяет за счет своих свойств и с учетом антропометрии женской фигуры приспосабливать ее в соответствии с потребностями военнослужащих, отметил министр.

Резников сообщил, что в январе министерство планирует начать работу по внедрению отдельного типа ботинок с высокими берцами. Также будет вестись работа по бронежилетам с учетом антропологических свойств. Экспериментальный образец такого бронежилета уже разработан отечественными производителями.

Кроме того, министерство планирует начать работу по обеспечению формой беременных военнослужащих.