Первые партии женской военной формы поступили на тестирование – Резников

По его словам, совместно с волонтерами изготовлено два варианта костюма и нижнего белья для военнослужащих, которые будут исследованы во время экспериментального ношения в воинских частях. Также будет исследована существующая модель полевого костюма – его можно будет разукомплектовать и выдать защитницам китель и штаны разных размеров.
После тестирования формы, замечаний и пожеланий производитель доработает экземпляры. После этого будут внесены изменения в приказ Минобороны "Об утверждении правил ношения военной формы одежды и знаков различия военнослужащими Вооруженных сил Украины и лицеистами военных лицеев".
Вместе с этим продолжается работа по изучению возможности применения ткани с эластаном. Эта ткань позволяет за счет своих свойств и с учетом антропометрии женской фигуры приспосабливать ее в соответствии с потребностями военнослужащих, отметил министр.
Резников сообщил, что в январе министерство планирует начать работу по внедрению отдельного типа ботинок с высокими берцами. Также будет вестись работа по бронежилетам с учетом антропологических свойств. Экспериментальный образец такого бронежилета уже разработан отечественными производителями.
Кроме того, министерство планирует начать работу по обеспечению формой беременных военнослужащих.
В настоящее время в ВСУ служат 41 тыс. женщин, еще около 19 тыс. – гражданские, работающие для нужд армии. Непосредственно в боевых действиях участвует около 5 тыс. женщин, уточнил Резников.
По его словам, в настоящее время Украина имеет мощный показатель по количеству женщин в Вооруженных силах даже среди стран – членов НАТО. Число военнослужащих в армиях стран – членов НАТО колеблется от 0,3% до 20%, сообщил министр. В США этот показатель составляет 17%, в Великобритании – 11%, в Польше – 7%, в Дании – 8%, в Эстонии – 10%. В рядах Вооруженных сил Украины – 9% женщин.