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В Украине впервые представили образцы женской военной формы украинской разработки. Фоторепортаж

Сегодня 01.09
21 декабря инициатор проекта Arm Women Now, депутат Киевского горсовета Ирина Никорак представила варианты формы, разработанной по международным стандартам специально для женщин, служащих в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщает "Суспільне". "Мы в режиме нон-стоп отшиваем эти формы и бесплатно передаем их женщинам на передовую. До конца этого года уже будет 2 тыс. комплектов формы: нижнего белья, термобелья, теплой зимней одежды", – объяснила Никорак. "Суспільне" отмечает, что на конец ноября в ВСУ служили почти 60 тыс. женщин, а специализированной военной одежды для них не предусмотрено.
Теги: ВСУ, женщины, одежда
 

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