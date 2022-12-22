В Украине впервые представили образцы женской военной формы украинской разработки. Фоторепортаж
Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media
21 декабря инициатор проекта Arm Women Now
, депутат Киевского горсовета Ирина Никорак представила варианты формы, разработанной по международным стандартам специально для женщин, служащих в Вооруженных силах Украины. Об этом сообщает "Суспільне"
. "Мы в режиме нон-стоп отшиваем эти формы и бесплатно передаем их женщинам на передовую. До конца этого года уже будет 2 тыс. комплектов формы: нижнего белья, термобелья, теплой зимней одежды", – объяснила Никорак. "Суспільне" отмечает, что на конец ноября в ВСУ служили почти 60 тыс. женщин, а специализированной военной одежды для них не предусмотрено.