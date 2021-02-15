"Пишу и руки дрожат". Двукратная чемпионка Европы по гимнастике Юзвяк сообщила, что больна раком

21-летняя украинская гимнастка Валерия Юзвяк рассказала, что у нее диагностировали злокачественную опухоль, и попросила о помощи.

Юзвяк говорит, что у нее высокие шансы на выздоровление Фото: valeriia_yuzviak / Instagram

Украинская гимнастка Валерия Юзвяк сообщила в Instagram 14 февраля, что у нее диагностировали рак.

"Пишу и руки дрожат... Мне поставили диагноз "рабдомиосаркома". Я знаю, что среди вас есть множество добрых и отзывчивых людей, поэтому хочу попросить у вас финансовой помощи так как сумма действительно очень большая", – написала она.

В видео Юзвяк рассказала, что рабдомиосаркома – агрессивная злокачественная опухоль.

"Поэтому мне требуется длительное дорогостоящее лечение в Германии/ У меня высокий шанс на выздоровление", – сказала гимнастка.

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Юзвяк 21 год, она мастер спорта международного класса, говорится на сайте международной федерации гимнастики. С 2016 года является членом сборной Украины по художественной гимнастике. В ее составе завоевала две золотые медали чемпионата Европы по художественной гимнастике (2020 год), и бронзовую – на чемпионате мира (2018 год).