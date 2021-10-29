Почему Украина задыхается. 29 октября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

Прямой эфир программы начнется в 21.00 на телеканалах "Украина" и "Украина 24" Фото: Шустер online / Facebook

Гости студии будут говорить о ситуации с распространением коронавирусной инфекции, нужно ли вводить обязательную вакцинацию, хватит ли больным COVID-19 кислорода, эффективно ли украинские власти борются с эпидемией.

На эфир приглашены:

Игорь Кузин – заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины ;

; Евгений Енин – первый заместитель министра внутренних дел;

Михаил Радуцкий – народный депутат от "Слуги народа";

Арсен Жумадилов – генеральный директор ГП "Медицинские закупки Украины";

Юлия Тимошенко – лидер ВО "Батьківщина";

Юрий Бойко – нареп от "Оппозиционной платформы – За жизнь";

Владимир Гройсман – лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана";

Виталий Кличко – мэр Киева;

Евгений Комаровский – врач-педиатр, телеведущий;

Максим Степанов – бывший министр здравоохранения Украины;

Борис Бриль – врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив";

Леся Литвинова – глава благотворительной организации "Свои";

Александр Вишняков – директор департамента регионального развития "Метинвест Холдинг";

Александр Яковлев – городской голова Скадовска Херсонской области;

Николоз Кипшидзе – врач экс-президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.