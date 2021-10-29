Почему Украина задыхается. 29 октября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

Гости студии будут говорить о ситуации с распространением коронавирусной инфекции, нужно ли вводить обязательную вакцинацию, хватит ли больным COVID-19 кислорода, эффективно ли украинские власти борются с эпидемией.
На эфир приглашены:
- Игорь Кузин – заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины;
- Евгений Енин – первый заместитель министра внутренних дел;
- Михаил Радуцкий – народный депутат от "Слуги народа";
- Арсен Жумадилов – генеральный директор ГП "Медицинские закупки Украины";
- Юлия Тимошенко – лидер ВО "Батьківщина";
- Юрий Бойко – нареп от "Оппозиционной платформы – За жизнь";
- Владимир Гройсман – лидер партии "Украинская стратегия Гройсмана";
- Виталий Кличко – мэр Киева;
- Евгений Комаровский – врач-педиатр, телеведущий;
- Максим Степанов – бывший министр здравоохранения Украины;
- Борис Бриль – врач-анестезиолог медицинского центра "Рамат Авив";
- Леся Литвинова – глава благотворительной организации "Свои";
- Александр Вишняков – директор департамента регионального развития "Метинвест Холдинг";
- Александр Яковлев – городской голова Скадовска Херсонской области;
- Николоз Кипшидзе – врач экс-президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.
Контекст:
Программа "Свобода слова Савика Шустера" выходит на телеканале "Украина" по пятницам с сентября 2019 года.
Шустер работает на украинском телевидении с 2005 года. В разные годы его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1".